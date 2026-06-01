Davide Ancelotti, ex-Botafogo e auxiliar da seleção, é anunciado como técnico de Lille

Davide Ancelotti foi anunciado nesta segunda-feira como novo treinador do Lille, da França. Filho de Carlo Ancelotti, o ex-treinador do Botafogo e auxiliar técnico da seleção brasileira assinou contrato por duas temporadas e assume o cargo após a disputa da Copa do Mundo.

"Este jovem treinador, já bastante experiente graças à sua extensa carreira em alguns dos maiores clubes do mundo, com suas diversas comissões técnicas e vestiários, também é reconhecido por sua capacidade de desenvolver jovens talentos e, ao mesmo tempo, atuar em alto nível", diz o comunicado do Lille.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O filho de Ancelotti terá sua primeira oportunidade à frente de um clube na Europa. O Lille encerrou a última temporada da Ligue 1 na terceira posição, assegurando classificação direta para a fase de grupos da próxima Champions League. O italiano assume o cargo deixado por Bruno Génésio com o desafio de manter a equipe entre as forças do futebol francês e competitiva no cenário continental.

Davide estreou como treinador em 2025, quando assumiu o Botafogo após o Mundial de Clubes. Sob o comando do italiano, o time carioca obteve 32 jogos, com 14 vitórias, 11 empates e 7 derrotas, classificando-se para a fase prévia da Copa Libertadores.

Ao fim da temporada, o filho de Ancelotti deixou o cargo após divergência com a direção da SAF sobre a demissão do preparador físico Luca Guerra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aos 36 anos, Davide atua ao lado do pai desde 2012. Como auxiliar de Ancelotti, ele atuou como auxiliar no Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Everton e Napoli.