David Luiz desabafa após derrota para o Santos: 'Flamengo tem que amadurecer'

O Flamengo deixou o estádio do Maracanã nesta segunda-feira, após derrota por 1 a 0 diante do Santos, sob vaias. O time carioca novamente não teve grande atuação e sofreu contra a retranca montada por Fábio Carille. O zagueiro David Luiz aceitou as críticas dos torcedores e confessou que a equipe tem que amadurecer para voltar a brigar por títulos na próxima temporada.

"Os protestos fazem parte de um grande clube, que se acostumou a ganhar. Precisamos ter humildade para reconhecer que devemos melhorar muito para o ano que vem. Futebol tem que ter brio e força de vontade. Para representar um grande clube, temos que trabalhar no limite. Essa equipe precisa amadurecer e crescer. Ficam essas as lições para o próximo ano", falou o defensor.

David Luiz teve atuação discreta nesta segunda-feira. O defensor vem sendo um dos jogadores com menos erros nas últimas rodadas, mas ainda sem apresentar aquele futebol que um dia o levou para a seleção brasileira. No entanto, ele afirmou que está 100% fisicamente.

"Comecei a estar 100% fisicamente apenas no final da temporada. Infelizmente sofri uma lesão grave logo quando cheguei, e isso me atrapalhou bastante. Cabe a mim agora trabalhar nas férias para voltar bem", finalizou.

Com o vice-campeonato já confirmado, o Flamengo continua com 71 pontos na tabela de classificação. Apesar disso, não conseguiu aliviar a pressão em cima da perda do título para o Palmeiras na Copa Libertadores.

Além de vaias e protestos, os torcedores gritaram o nome do técnico Jorge Jesus, que vem balançando no Benfica. O treinador tem um jogo decisivo na Liga dos Campeões. Em caso de uma eliminação, uma volta ao Brasil poderá ser considerada.