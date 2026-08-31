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"OPERAÇÃO TROPA"

David Corrêa, jogador do Vasco, é alvo de operação contra tráfico de armas e drogas

Polícia Civil cumpre mandados na casa de David Corrêa e no CT do clube em investigação sobre possível vínculo com facção criminosa

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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David Corrêa, jogador do Vasco, é alvo de operação contra tráfico de armas e drogas
Autor Atacante David Corrêa, do Vasco - Foto: Reprodução/Redes sociais

O atacante David Corrêa, do Vasco, é alvo de uma operação realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (31), por possível vínculo com uma facção criminosa responsável pelo tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro. Policiais cumpriram mandados no endereço do atleta, na Barra da Tijuca, e no centro de treinamento do clube cruz-maltino, em Vargem Grande, ambos na zona sudoeste do Rio.

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O Estadão procurou a assessoria de David, mas não obteve retorno sobre o tema até o momento. O Vasco também não se posicionou sobre o assunto até o momento e a matéria será atualizada em caso de manifestação.

Segundo o G1, o atacante Reyner Oliveira, atleta revelado no Santos que atualmente defende o Azuriz, de Pato Branco, no Paraná, também foi alvo da operação. Ele acabou preso por desacato durante a abordagem policial.

Batizada de "Operação Tropa", a ação é decorrente de investigação da Polícia Civil do Espírito Santo. No Rio de Janeiro, a ação é coordenada pela 14ª DP (Leblon), com apoio da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (Desarme) e de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).

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Segundo a Polícia Civil do RJ, a operação apura a atuação do grupo, que possui ramificações em diferentes estados, e analisa possíveis envolvimentos de atletas profissionais e empresários com a organização criminosa", diz nota da Polícia Civil.

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"A operação integra uma atuação conjunta entre as Polícias Civis dos estados para o cumprimento de medidas judiciais e o enfrentamento de organizações criminosas que atuam de forma interestadual", disse a Polícia Civil do RJ, em nota.

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