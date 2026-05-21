Davi Lacerda apita Flamengo x Palmeiras e revolta cariocas; árbitro causou polêmica em pênaltis

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a escolha da Davi Oliveira Lacerda para o duelo mais esperado da atual edição do Brasileirão. O árbitro do Espírito Santo apita, neste sábado, o embate entre o líder Palmeiras e o segundo colocado Flamengo, às 21h, no Maracanã. A escolha causou enorme rebuliço entre as torcidas.

Os flamenguistas usaram as redes sociais para condenar a escolha de "um árbitro totalmente pró-Palmeiras". Enquanto alguns paulistas rebatem as condenações dizendo que trata-se de "pressão dos cariocas" para obterem vantagem no Maracanã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A guerra de lados tem como alvo central penalidades na edição passada do Brasileirão. Muitos flamenguistas condenam Davi Lacerda por ignoram um pênalti de Thiago Silva sob Bruno Henrique em Fla-Flu já na reta final de 2025, quando os tricolores venceram por 2 a 1 e o VAR sequer acionou o árbitro no lance polêmico.

Na ocasião, o clube entrou com uma representação na CBF cobrando a entidade após

"erro absurdo e grave". Apesar do protesto oficial do Flamengo, a entidade não suspendeu Davi Lacerda nem Wagner Reway, o responsável pelo VAR na ocasião.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além do lance, os flamenguistas apontam para uma penalidade apitada por Davi Lacerda de maneira equivocada para o Palmeiras diante do Juventude. O árbitro viu falta de Abner em Felipe Anderson para revolta dos gaúchos. Na ocasião, o VAR recomendou a anulação da penalidade, o que aconteceu.

Do lado palmeirense, um alívio, pois sob a direção de Davi Lacerda o Palmeiras jamais foi derrotado. São seis vitórias e um empate por 2 a 2 na casa do vitória. Não ser batido no Rio significa manter a vantagem de quatro pontos sob o rival, ainda com um jogo com o Mirassol por fazer.

Os torcedores alviverdes definem Davi Lacerda como um bom árbitro, porém, também lembram que ele deixou de anotar uma falta em Vitor Roque em lance que ocasionou gol do Internacional em triunfo paulista.