Da Redação

Datas e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo; Confira

Na tarde desta sexta-feira (01), a Fifa realizou o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2022, que será realizada no Catar, nos meses de novembro e dezembro deste ano.

A Seleção Brasileira encontra-se no grupo G e irá disputar as partidas da primeira fase nos dias 24 e 28 de novembro, além do dia 02 de dezembro. Sendo que os adversários do Brasil serão as seleções da Sérvia, Suíça e Camarões.

De acordo com matéria da CNN Brasil, na fase de grupos, todos os jogos do Brasil serão disputados em dias úteis. Caso a Seleção Brasileira se classifique em primeiro lugar do grupo, continuará jogando em dias de semana durante toda a fase eliminatória, exceto na final.

No entanto, caso se classifique em segundo lugar, o Brasil irá jogar as quartas de final em um sábado.

Ainda de acordo com a CNN, se a Seleção passar em primeiro do grupo, vai encarar o segundo colocado do grupo H, que conta com Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul. Em caso de classificação na segunda posição do grupo G, a seleção de Tite enfrentará a equipe que ficou em primeiro no grupo vizinho.







Confira as datas e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022:



Fase de grupos

Brasil x Sérvia – quinta-feira, 24 de novembro – 16h (horário de Brasília);

Brasil x Suíça – segunda-feira, 28 de novembro – 10h (horário de Brasília);

Brasil x Camarões – sexta-feira, 2 de dezembro – 16h (horário de Brasília).

Em caso de classificação em primeiro do grupo

Oitavas de final – segunda-feira, 5 de dezembro – 16h;

Quartas de final – sexta-feira, 9 de dezembro – 10h;

Semifinal – terça-feira, 13 de dezembro – 16h;

Final – domingo, 18 de dezembro – 10h.

Em caso de classificação em segundo do grupo

Oitavas de final – terça-feira, 6 de dezembro – 16h;

Quartas de final – sábado, 10 de dezembro – 10h;

Semifinal – quarta-feira, 14 de dezembro – 16h;

Final – domingo, 18 de dezembro – 10h.





Fonte: CNN Brasil