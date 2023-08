Darlan Romani fica em oitavo lugar no arremeso de peso do Mundial de Atletismo

Darlan Romani terminou em oitavo lugar, neste sábado, no arremesso do peso no Mundial de Atletismo de Budapeste, na Hungria. O brasileiro, que voltou a uma competição internacional, após sofrer lesão no ombro, obteve a marca de 21,41 metros após oito tentativas.

O americano Ryan Crouser confirmou seu favoritismo e bateu o recorde do campeonato, com 23,51 metros para ficar com a medalha de ouro. O italiano Leonardo Fabbri surpreendeu ao lançar o peso a 22,34 netros e levou a prata, seguido pelo também aemricano Joe Kovacs (22,12 metros), medalha de bronze.

Nos 100 metros rasos, nenhuma atleta brasileiro conseguiu chegar às semifinais. Felipe Bardi ficou em sexto, com 10s25, mesmo tempo de Paulo André em sua bateria, na qual também terminou em sexto.

No salto triplo, Almir dos Santos teve como melhor marca 16,34 metros e terminou apenas em décimo lugar do Grupo A, 21º no geral. Já Maria Lucineida terminou em 21º nos 10 mil metros, com o tempo de 35min54s18.