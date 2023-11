Darlan Romani é ouro no arremesso de peso e Marlene Santos vence nos 400m com barreira

Darlan Romani conquistou a medalha de ouro para o Brasil no arremesso de peso nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Ele confirmou todas as expectativas ao anotar a marca de 21,36m, superando o mexicano Uziel Muñoz (21,15m), que ficou com a prata, e o americano Jordan Geist (20,53m), com o bronze.

continua após publicidade

O brasileiro agora é bicampeão dos Jogos Pan-Americanos, já que havia vencido também em Lima-2019. Ele queimou o primeiro arremesso e foi confirmar o primeiro lugar na quinta tentativa. O brasileiro aguardou ainda que os adversários não o superassem para confirmar a medalha de ouro.

"É uma marca excelente. Eu poderia ter feito mais, mas são coisas que acontecem na competição. Vou comemorar a medalha, que é o mais importante. Estou levando para o Brasil e vou comemorar bastante. O meu ano (de 2024) já começou, vou focar 300% nas Olimpíadas para conseguir o resultado esperado", festejou o brasileiro, quarto colocado nos Jogos de Tóquio-2020", disse. Na mesma prova, Welington Silva terminou em quinto lugar.

continua após publicidade

Ainda no atletismo, Marlene Santos surpreendeu ao conquistar a medalha de ouro para o Brasil nos 400m com barreira. Ela havia perdido a final para a panamenha Gianna Woodruff, mas acabou sendo levada ao lugar mais alto do pódio quase 2 horas depois da prova por causa da desclassificação de sua adversária.

Já na categoria masculina, Matheus Lima conquistou a medalha de prata. Ele ficou apenas atrás do jamaicano Jaheel Hyde.

WRESTLING

continua após publicidade

Laís Nunes conquistou mais uma medalha de ouro para o Brasil. Ela venceu a cubana María Santana, no wrestling feminino, por 3 a 0, na categoria até 62kg, e subiu ao lugar mais alto do pódio. Já no masculino, na categoria até 77kg, Joílson Júnior perdeu para o americano Kamal Bay por 12 a 5 e acabou ficando com a medalha de prata.

"Eu fico muito feliz em poder representar o Brasil da melhor forma possível. Eu queria que fosse o ouro, mas fico feliz. Infelizmente, em Lima não consegui pegar medalha, mas aqui consegui pelo menos pegar a medalha. Fico feliz, mas não satisfeito", disse o brasileiro.

KARATÊ

continua após publicidade

No karatê, na categoria até 60kg, Douglas Brose perdeu a semifinal para o cubano Brayan Dias por 5 a 2 e acabou ficando com a medalha de bronze, assim como Brenda Padilha, na categoria acima de 68kg. Ela foi derrotada pela mexicana Guadalupe Quinta por 3 a 2.

POLO AQUÁTICO

Em um jogo espetacular, o Brasil derrotou o Canadá por 13 a 12 no polo aquático masculino. A decisão será neste sábado, às 20h30 (horário de Brasília), contra o vencedor do confronto entre Argentina e Estados Unidos.

HANDEBOL

O handebol masculino também está na final dos Jogos Pan-Americanos. Os brasileiros venceram os Estados Unidos por 40 a 27. A final será contra o Chile, neste sábado, às 19h30 (horário de Brasília).