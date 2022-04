Danilo treina de novo sem restrições e reforça o Palmeiras na final do Paulistão

Da Redação

O Palmeiras deu sequência à preparação para a final do Campeonato Paulista contra o São Paulo com um treino técnico em campo reduzido na tarde desta sexta-feira. Recuperado de lesão na coxa, Danilo participou mais uma vez da atividade sem restrições e deve jogar a finalíssima.

Em campo reduzido e com quatro golzinhos no gramado, os jogadores fizeram inicialmente um trabalho de passes e marcação divididos em dois times. Depois, ainda em dimensões reduzidas, realizaram simulações de jogo.

Danilo treinou pelo segundo dia consecutivo sem problemas. O jovem meio-campista foi desfalque na semifinal contra o Bragantino e no primeiro jogo da decisão diante do São Paulo, o revés por 3 a 1 no Morumbi. Jailson vem jogando em seu lugar.

O último treino antes da final será neste sábado, às 10h, na Academia de Futebol, quando serão feitos os ensaios táticos e os ajustes de bolas paradas. Os palmeirenses estarão na porta do CT para apoiar a equipe, que precisa de uma vitória larga para ser campeão paulista.

Como perdeu por 3 a 1 na ida, o Palmeiras tem de vencer por três gols de diferença para levantar a taça. Se ganhar do rival por dois gols de margem, a definição do campeão estadual sairá nos pênaltis.

O Palmeiras busca o 24º título estadual, sendo que o último foi conquistado em 2020 sobre o Corinthians. É a décima final que o clube disputa desde agosto de 2020, quando faturou o título paulista. Em dois anos, a equipe ganhou cinco títulos: Paulista 2020, Copa do Brasil 2020, Libertadores 2020 e 2021 e Recopa 2022.