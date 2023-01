Danilo marca e Juventus empata com Atalanta no 1º jogo após perda de pontos

(via Agência Estado)

No primeiro jogo após perder 15 pontos no Campeonato Italiano como punição por fraudes fiscais nas contratações de jogadores, a Juventus fez uma partida de seis gols diante da Atalanta neste domingo, no Allianz Stadium, pela 19ª rodada, e ficou no empate por 3 a 3.

Com o resultado, a Juventus, já sem os 15 pontos, ficou na nona posição, com 23, fora da briga pelo título do Campeonato Italiano. A Atalanta, por outro lado, ficou na quinta colocação, com 35, atrás de Napoli (50), Milan (38), Inter (37) e Roma (37).

Um dos destaques da partida foi o lateral Danilo, que fez um belo gol em jogada ensaiada de falta, amenizando um pouco a pressão em cima da Juventus, que vinha de uma vitória sobre o Monza na Copa da Itália, mas não conseguiu apagar a má impressão deixada pela goleada por 5 a 1 sofrida diante do Napoli no jogo anterior da liga nacional.

Juventus e Atalanta fizeram valer o ingresso neste domingo. Ambos os times entraram em campo buscando o gol. O time visitante acabou aproveitando a primeira chance criada para abrir o placar. Aos cinco minutos, Lookman recebeu de Jeremie Boga dentro da área, dominou e chutou do lado direito do goleiro para fazer 1 a 0.

A Juventus foi com tudo para o ataque e contou com a ajuda do VAR, que avisou ao árbitro que Nicolo Fagioli havia sofrido pênalti, para empatar. Aos 25 minutos, Di María cobrou com categoria e não deu a menor chance de defesa para o goleiro Juan Musso.

O gol animou a Juventus e ampliou aos 34 minutos. Aos 34 minutos, Fagioli deu assistência primorosa para Milik pegar de primeira e colocar a equipe da casa na frente do placar. Mas nem tudo foi festa. A Atalanta reagiu no segundo tempo e empatou no minuto inicial, com Maehle, que completou um passe açucarado de Lookman.

Desta vez, foi a vez da Atalanta crescer e virar aos oito. Boga deu belo cruzamento para Lookman só estufar as redes. Coube ao brasileiro Danilo, aos 20, decretar a igualdade com um belíssimo gol. Em jogada ensaida de falta, ele recebeu de Di María e emendou uma bomba para fazer 3 a 3. Após novo empate, os times tiraram o pé do acelerador e ficaram satisfeitos com o resultado.

MAIS JOGOS

Ainda neste domingo, a Roma (4º) derrotou o Spezia (15º), fora de casa, por 2 a 0. Quem também venceu foi a Udinese (7º), que bateu o Sampdoria (19º) por 1 a 0. Monza (11º) e Sassuolo (17º) ficaram no 1 a 1.