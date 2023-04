Danilo marca de novo, mas Nottingham Forest leva virada do Brentford; Brighton faz 6 a 0

(via Agência Estado)

Depois de marcar seu primeiro gol com a camisa do Nottingham Forest durante a vitória por 3 a 1 sobre o Brighton, na última quarta-feira, o volante Danilo voltou a balançar a rede neste sábado, mas saiu de campo derrotado por 2 a 1 pelo Brentford. Com isso, o time do meio-campista brasileiro continua sob forte risco de rebaixamento no Campeonato Inglês, que chegou à sua 34ª rodada neste final de semana.

Danilo abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, e o Nottingham foi capaz de segurar o resultado durante a maior parte da etapa final. Nos últimos minutos, contudo, viu o Brentford conseguir a virada. O empate saiu aos 37, quando Ivan Toney foi feliz em cobrança de falta. Nos acréscimos, aos 49, Josh Dasilva marcou o gol da virada, validado após revisão do VAR.

Com o resultado, o Nottingham Forest fica em 17º lugar, primeira posição fora da zona de rebaixamento, com 30 pontos, e pode terminar a rodada na degola. Na segunda-feira, o 18º colocado Leicester City (29 pontos) e o 19º Everton (28) fazem um duelo direto no King Power Stadium . Brentford, por sua vez, está em nono lugar, com 50 pontos.

Derrotado pelo Nottingham na rodada passada, o Brighton, considerado "o melhor construtor de jogadas da liga" por ninguém menos que Pep Guardiola, se recuperou em grande estilo neste sábado. Recebeu o Wolverhampton dos brasileiros João Gomes e Diego Costa e aplicou uma goleada por 6 a 0. Assim, continua em oitavo lugar, com 52 pontos. O Wolves fica em 13º, com 37.

Em outro jogo de muitos gols, o Crystal Palace venceu o West Ham, de Lucas Paquetá, por 4 a 3. Também ameaçado pelo rebaixamento, o West Ham ocupa a 15ª colocação da liga nacional. Já o Crystal Palace está mais acima, em 11º lugar, com 40 pontos.