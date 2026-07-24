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Danilo exige não ser vendido ao Zenit: 'Espero que o Botafogo respeite minha decisão'

Escrito por Douglas Oliveira (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 11:15:00 Editado em 24.07.2026, 11:23:52
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O meio-campista Danilo, do Botafogo, se pronunciou nesta quinta-feira sobre a não transferência para o Palmeiras. O jogador entrou em campo no segundo tempo do empate em 0 a 0 com o Vitória, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e chegou ao 13º jogo pelo Campeonato Brasileiro, número que impede um atleta de defender outro clube na competição.

As negociações entre Palmeiras e Botafogo por Danilo, revelado pela equipe paulista, começaram antes da ida do jogador para representar a seleção brasileira na Copa do Mundo. Além do time palmeirense, outros interessados surgiram, entre eles o Zenit, da Rússia, destino que desagrada o atleta.

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"Feliz por estar de volta, respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil, espero que o Botafogo agora respeite a minha decisão de não ir pra Rússia nesse momento", escreveu o volante em uma publicação nas redes sociais.

Outro clube ventilado é o Newcastle, da Inglaterra. Danilo atuou na Premier League pelo Nottingham Forest entre as temporadas 2022/23 e 2023/24, antes de chegar ao Botafogo, em 2025. No Rio de Janeiro, tornou-se um dos principais jogadores do país.

Danilo retornou da Copa do Mundo, teve um período de férias e se reapresentou ao Botafogo no último dia 20. Na sequência, colocou-se à disposição do técnico português Franclim Carvalho para ajudar contra os baianos. Ele entrou aos 20 minutos do segundo tempo na vaga de Lucas Villalba.

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Os cariocas ocupam a nona colocação da competição nacional, com 26 pontos, enquanto o Palmeiras lidera com 44. Na temporada, Danilo disputou 33 partidas, marcou 12 gols, sendo sete no Brasileirão, além de três assistências.

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