Danilo entra em campo em Botafogo x Vitória e inviabiliza negociação com o Palmeiras; entenda

O meio-campo Danilo entrou no segundo tempo da partida entre Botafogo e Vitória nesta quinta-feira, 23, no Engenhão, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro e frustrou os planos do Palmeiras. O jogador, que negocia uma volta ao time alviverde, chegou a 13 partidas no Brasileirão e não poderá mais atuar por outra equipe na competição, o que deve inviabilizar a transferência.

As tratativas entre Palmeiras e Botafogo acerca da transferência de Danilo iniciaram às vésperas da Copa do Mundo 2026. Antes da competição, o jogador foi afastado do elenco após seus representantes pedirem ao clube carioca que ele não fosse mais escalado, de forma a evitar qualquer inviabilidade no negócio. Além disso, o meio-campo também manifestou o interesse em ser transferido.

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Em crise financeira, o Botafogo espera negociar o jogador ao menos por 30 milhões de euros (cerca de R$ 173 milhões). Nos últimos dias, o Palmeiras aumentou a oferta pelo jogador, mas os cariocas não estariam interessados em uma negociação com um rival e aguardam propostas de clubes europeus. Zenit, da Rússia, e Newcastle, da Inglaterra, sondaram o atleta, que não demonstrou interesse em ir para o futebol russo.

Após o Mundial, Danilo teve um período de férias antes de se reapresentar ao Botafogo na última segunda-feira, 20. Ele se colocou à disposição da comissão técnica do português Franclim Carvalho e foi relacionado para enfrentar o Vitória.

Na quarta-feira, 22, depois da vitória do Palmeiras sobre o Coritiba pelo Brasileirão, João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, tratou a contratação de Danilo apenas como "suposição". "O conhecemos muito bem e queremos os melhores jogadores possíveis para nos ajudar. Mas, hoje, os melhores jogadores possíveis são os nossos", disse Martins.