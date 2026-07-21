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Danilo e Almada: como Palmeiras e Flamengo agem no mercado para ampliar domínio no Brasil

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em 21.07.2026, 10:38:00 Editado em 21.07.2026, 10:48:03
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Com a janela de transferências aberta, Palmeiras e Flamengo já se movimentam no mercado para reforçar suas equipes e ampliar a hegemonia no futebol brasileiro. Enquanto os paulistas tentam o retorno do meia Danilo. os cariocas vão à carga pela contratação de Thiago Almada, que disputou a Copa do Mundo 2026 pela seleção argentina.

Multicampeão pelo Palmeiras, Danilo é o sonho de consumo do clube para a sequência da temporada. A situação do meia é monitorada desde a primeira janela de transferências, mas nenhuma proposta foi apresentada naquele momento. O atleta é um dos destaques do time carioca e foi convocado por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na Copa.

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Por causa da crise financeira e institucional vivida pelo Botafogo, Danilo manifestou internamente o desejo de ser negociado. O clube deseja negociá-lo por pelo menos 30 milhões de euros (R$ 173 milhões na cotação atual). Os cariocas ganharam um respiro com a aprovação do processo de recuperação judicial, que derrubou seis punições de transfer ban da Fifa, e encaminharam a venda da SAF para a empresa norte-americana GDA Luma, principal credora do clube. Ainda assim, a venda é considerada importante para o fluxo de caixa.

O Botafogo aguarda propostas do futebol europeu por Danilo. Newcastle, da Inglaterra, e Zenit, da Rússia, sondaram o jogador, que deseja um retorno à Europa, mas não tem interesse de jogar no futebol russo. O meia recebeu dez dias de férias após a Copa e já retornou aos treinos do time carioca.

"O Barros tem conversado quase que diariamente com o Botafogo e com os empresários do Danilo", disse a presidente Leila Pereira, em coletiva de apresentação do zagueiro Alexander Barboza, que também foi contratado junto ao Botafogo. "O interesse continua e estamos trabalhando. Acredito que sim. O desejo dele é voltar para a casa dele. Eu acredito, mas depende também do Botafogo. O desejo dele é vir para o Palmeiras."

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Danilo acumula 12 jogos no Brasileirão e se fizer mais um não poderá defender outra equipe na competição. Antes da Copa do Mundo, ele pediu para não ser relacionado para não fechar as portas para uma transferência para o Palmeiras. Resta saber se o meia será relacionado para o confronto com o Vitória, na quinta-feira, pelo Brasileiro.

ALMADA NA MIRA DO FLAMENGO

Depois de gastar 40 milhões na contratação de Lucas Paquetá, o Flamengo promete abrir a carteira para reforçar o time. O principal alvo é Almada, campeão Brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo. O meio-campista não vem sendo utilizado com regularidade pelo Atlético de Madrid e o clube da capital espanhola está disposto a negociar o atleta.

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No início de julho, a imprensa argentina noticiou um acerto do Atlético com o River Plate para a transferência de Almada por por 20 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões na cotação atual). Diretor de futebol do Flamengo, José Boto contestou a informação.

"Falaram que o River Plate fez uma oferta por ele agora. Mas será que isso é verdade que ele vai para lá? Eu não tenho essa certeza. Almada é um entre outros vários jogadores que cabem no Flamengo. Agora, para vir precisa ter condições para isso", declarou o dirigente português em entrevista ao site Coluna do Fla.

Aos 25 anos, Almada deseja permanecer na Europa, mas ainda não recebeu ofertas do Velho Continente. O Flamengo tem como trunfo o bom relacionamento com o Atlético, de quem já contratou Samuel Lino anteriormente por 22 milhões de euros (R$ 143 milhões). Os cariocas pretendem chegar em valores parecidos para acertar com o argentino.

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"Não podemos mais gastar 40 milhões de euros, pois isso não é sustentável para o clube. Não vamos mais contratar só por conta que alguém quer contrate um tal jogador. Como que vamos contratar sem ser pedido do treinador? Isso não quer dizer que o jogador é ruim, não estamos desmerecendo. Eu tenho que ouvir o treinador antes de tudo", acrescentou Boto.

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