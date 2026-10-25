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Daniil Medvedev busca a virada e conquista ATP 250 de Almaty

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O russo Daniil Medvedev conquistou o 25º título de sua carreira neste domingo (25), ao derrotar o georgiano Nikoloz Basilashvili, de virada, no ATP 250 de Almaty, do Cazaquistão. Atual número 5 do mundo, o tenista de 30 anos buscou a virada diante do adversário, em um duelo que teve 1h50 de duração.

Com 2 sets a 1 no placar, as parciais do confronto terminaram em 6/7, 6/1 e 6/3. Esse foi o quarto título do tenista na temporada. Em setembro, ele faturou o ATP 250 de Hangzhou, na China; em fevereiro levou o Dubai Duty Free Tennis Championships, nos Emirados Árabes Unidos; e o Brisbane International, em janeiro, na Austrália.

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Medvedev também alcançou um feito inédito na carreira ao conseguir manter um título pela primeira vez. No ano passado, ele derrotou o francês Corentin Moutet na grande decisão. Além disso, se tornou o primeiro tenista bicampeão do torneio do Cazaquistão, que faz parte do calendário da modalidade há seis temporadas.

Nesta temporada, apenas o italiano Jannik Sinner tem mais conquistas que o russo, com seis no total. O competidor está fora da temporada por lesão no joelho e não tem mais chances de aumentar a vantagem. O norte-americano Ben Shelton também conseguiu quatro títulos em 2026.

Com a vitória deste domingo, Medvedev faturou aproximadamente R$ 163 mil, mas permanecerá na quinta colocação do ranking da ATP. No ranking da temporada, que define os classificados para o ATP Finals, o russo também aparece na 5ª posição e está conseguindo a vaga para o torneio de Turim, que será realizado em novembro.

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Por outro lado, o experiente Nikoloz Basilashvili, de 34 anos, vai subir 34 posições e retornará ao top 100, com a 94ª colocação. Em maio de 2019, ele chegou a ser o número 16 do mundo.

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Almaty ATP 250 Daniil Medvedev Nikoloz Basilashvili tênis
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