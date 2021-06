Daniel Paulista pede pés no chão no Guarani após goleada na Série B

Continua após publicidade

A goleada sobre o Operário, por 5 a 2, fora de casa, na última terça-feira, e a liderança provisória do Campeonato Brasileiro da Série B deixaram os torcedores do Guarani eufóricos. Mas o técnico Daniel Paulista preferiu adotar um discurso mais cauteloso.

Como não poderia ser diferente, o treinador ficou satisfeito com o futebol apresentado pelo Guarani no Couto Pereira - o gramado do Germano Krüger está sendo trocado -, mas alertou que o time ainda tem muito o que melhorar na sequência do campeonato.

"Acredito que os jogadores estão começando a entender um pouco daquilo que a gente quer. A gente sabe que tem que ter muito pé no chão, conter a euforia pela vitória. É lógico que tem que ser comemorada, mas pés no chão, tem muita coisa para se evoluir, muita coisa para trabalhar", alertou Daniel Paulista.

O treinador terá mais de uma semana para trabalhar o time antes do jogo contra o Náutico, marcado para a sexta-feira da semana que vem, no Brinco de Ouro da Princesa, pela terceira rodada da Série B.

A expectativa é que o meia Andrigo, que desfalcou o Guarani contra o Operário por conta de um desconforto no pé esquerdo, esteja à disposição de Daniel Paulista.