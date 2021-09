Daniel Paulista fala em manter pegada para 'buscar grande objetivo' com o Guarani

Da Redação

O Guarani superou o Remo por 2 a 0 e chegou a cinco jogos sem derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, além de se manter na cola do G4 - a zona de acesso. Satisfeito com o time, o técnico Daniel Paulista quer que seus comandados mantenham a pegada para que o clube de Campinas (SP) possa atingir o objetivo traçado que é subir para a elite nacional.

"Atingimos 41 pontos. Uma campanha de returno um pouco já melhor do que a do primeiro turno. Então vamos seguir trabalhando muito empenhados, com bastante tranquilidade, para que a gente continue nessa pegada de bons resultados e possa, quem sabe, no final buscar um grande objetivo na competição", analisou.

O Guarani ocupa a quinta colocação com 41 pontos, a três do CRB, que fecha a zona de acesso. No segundo turno, em seis jogos, o clube paulista obteve 11 pontos, tendo a terceira melhor campanha da competição.

"Os números têm melhorado com o desenvolvimento da competição, com a evolução do trabalho. Agora se isso vai ser suficiente para que a gente consiga buscar o acesso, só o futuro vai dizer. Acho que nós estamos no caminho certo, de uma equipe que desde o início figurou nas primeiras posições. Mais uma vez vem demonstrando força em um momento extremamente importante da competição, que é um momento de definição. E o Guarani tem feito sua parte. Temos que continuar trabalhando, pés no chão, continuar com a força desse grupo que tem sido fundamental para estarmos na colocação que estamos hoje", prosseguiu Daniel Paulista.

Sem perder tempo, o Guarani voltará a campo já neste sábado para encarar o líder Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 21 horas, pela 26.ª rodada.

"Com relação ao desgaste físico, acho que a maratona de jogos é para todas as equipes. Nossa equipe está muito bem preparada, vem durante toda a competição demonstrando um porte físico muito bom. Tem tido maturidade em alguns momentos acelerar o jogo, em outros momentos ser mais prudente, mais cautelosa e guardar energia para os momentos decisivos", finalizou o treinador.