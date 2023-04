Daniel Alves voltará a depor à Justiça após apresentar quatro versões em sua defesa

(via Agência Estado)

A defesa de Daniel Alves pediu à Justiça espanhola que o jogador preste novo depoimento sobre a acusação de estupro de uma mulher em Barcelona, no fim do ano. Preso preventivamente desde 20 de janeiro, o jogador irá depor no dia 17, próxima segunda-feira.

De acordo com a imprensa local, Daniel Alves já contou quatro versões diferentes sobre o que teria acontecido na noite do dia 30 de dezembro, na casa noturna Sutton, em Barcelona. Antes de ser preso preventivamente, o jogador chegou a conceder entrevista negando que tivesse estuprado a jovem.

No dia 5 de janeiro, ao programa "Y Ahora Sonsoles", do canal espanhol Antena 3, confirmou que estava na Sutton na data do ocorrido, mas negou a agressão e alegou que não conhecia a mulher. "Primeiramente, gostaria de desmentir tudo. Eu estive nesse lugar (casa noturna), com mais gente, aproveitando. Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro dançar. Eu estava aproveitando, mas sem invadir o espaço dos demais. Sempre respeitando o entorno", disse.

Em um segundo momento, disse que se encontraram no banheiro, mas não tiveram contato. Na sequência, revelou que houve relação sexual com a vítima, mas de forma consensual. A multiplicidade de versões seria uma alternativa para o jogador esconder a infidelidade de sua ex-mulher, Joana Sanz.

A informação sobre o novo depoimento de Daniel Alves à Justiça foi revelada pela rádio Cadena SER. De acordo com a legislação espanhola, uma pessoa, na condição de investigado, pode depor quantas vezes considerar necessária durante o processo judicial.