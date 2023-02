Daniel Alves se colocou como vítima em depoimento no caso de estupro, diz jornal

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Daniel Alves completa nesta segunda-feira um mês em prisão preventiva em Barcelona, acusado de agressão sexual por uma mulher de 23 anos. O jogador deve ter o pedido de liberdade avaliado nesta semana. No entanto, imagens das câmeras de segurança e as mudanças de versão nos depoimentos do jogador dificultam que sua defesa tenha sucesso.

continua após publicidade .

De acordo com o diário catalão ARA, Daniel Alves se colocou como vítima em seu último depoimento antes da detenção na Espanha. A publicação informa que o atleta contou que a jovem que o acusa praticou sexo oral nele sem consentimento do jogador. Ele, porém, diz que não se opôs. "Ela foi diretamente até mim. Eu não toquei nessa garota", teria afirmado o lateral-direito.

Em meio às mudanças de versões, Daniel Alves ainda afirmou que teve de alterar os depoimentos para "proteger" a mulher que o acusa. Com essa fala, o jogador teria a intenção de dizer que não relatou todos os fatos para não precisar culpar a jovem, tornando-a agressora e se colocando como a verdadeira vítima.

continua após publicidade .

Passado um mês das declarações e com o ingresso do advogado Cristóbal Martell na equipe, a defesa de Daniel Alves admite que houve relação sexual entre o jogador e a denunciante, mas aponta que tudo foi consentido. O objetivo neste momento é demonstrar diante dos juízes da Audiência de Barcelona que não há risco de fuga do jogador da Espanha e que há um compromisso de comparecer ao tribunal sempre que solicitado.

Quanto às provas que estão sendo juntadas ao processo, a reportagem do jornal catalão afirma que as digitais encontradas no banheiro em que teria ocorrido o estupro são de fato da vítima e se encontram em posições que corroboram o depoimento da mulher. Câmeras da casa noturna Sutton também mostram que Daniel Alves deixou o local sem se preocupar com a vítima, que já estava aos prantos sendo amparada pelas amigas e funcionários do local.