Daniel Alves reestreia no Barcelona após 2032 dias em homenagem para Maradona

Da Redação

Daniel Alves finalmente fez sua reestreia no Barcelona, nesta terça-feira. O lateral-direito aguarda a abertura das inscrições para poder jogar oficialmente. Enquanto espera pela janela internacional, ele atuou os 90 minutos contra o Boca Juniors em partida em homenagem a Diego Maradona, em Riad, na Arábia Saudita.

O jogador deixou o Barcelona em 2016, após a vitória sobre o Sevilla pela Copa do Rey. Foram 2032 dias sem vestir a camisa do clube no qual ganhou prestígio e títulos. O retorno não foi como o imaginado. O time somente empatou, por 1 a 1, e acabou perdendo a Copa Maradona nos pênaltis, por 4 a 2.

Apesar de a taça não ir para a Espanha, o clube catalão festejou bastante o retorno do experiente jogador, considerado imprescindível para o técnico Xavi na missão de reerguer o Barcelona e recuperar a fase vencedora.

"O defesa jogou os 90 minutos e mostrou-se em grande forma, trazendo o seu habitual dinamismo na defesa e no ataque. No segundo tempo ele usou a braçadeira de capitão e marcou na disputa de pênaltis após o empate em 1 a 1 nos 90 minutos", festejou o clube.

As inscrições oficiais começam daqui duas semanas e Daniel Alves, enfim, poderá iniciar para valer sua nova trajetória no clube. Entre 2008 e 2016 foram 391 partidas defendendo as cores azul grená.