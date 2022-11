Daniel Alves crava Seleção Brasileira como favorita a conquistar copa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo às 16h desta quinta-feira (24) contra a Sérvia

O lateral direito da Seleção Brasileira Daniel Alves concedeu uma entrevista à Gazzetta dello Sport e, durante a conversa, o jogador cravou o time como a favorita a conquistar a Copa do Mundo do Catar.

continua após publicidade .

“Por tradição e por sua história, o Brasil é sempre favorito. Sofremos nos últimos anos, mas agora construímos uma banda muito difícil. Humanamente, o vestiário brasileiro é um dos melhores há muito tempo”, afirmou o atleta.

Leia também: Às vésperas da estreia, namorada de Rodrygo anuncia término

continua após publicidade .

Dani Alves exaltou o futebol de Neymar e Messi e aproveitou para dar uma "alfinetada" no atacante da França e jogador do Paris Saint-Germain (PSG), Mbappé. O lateral afirmou que o francês é um fenômeno, porém, eles não está no nível do brasileiro e do argentino.

“Um grande jogador deve sempre saber e entender quem está jogando ao seu lado. Seus companheiros destacam suas qualidades. Mbappé é um fenômeno, mas ainda não entendeu que aqueles que jogam com ele no ataque (Neymar e Lionel Messi) são fenômenos maiores do que ele”, avaliou o atleta brasileiro.



“Neymar e Messi são únicos: eles veem e fazem coisas que ninguém mais vê ou ousa fazer. Você tem que ser esperto para aproveitar o potencial deles. São dois gênios do futebol. Acho que mando bem de bola, mas quando joguei com o Leo, dei a bola para ele. E, se eu jogar com o Ney, é a mesma coisa. Se Mbappé lhes der a bola, ele marcará 150 gols”, finalizou.

Siga o TNOnline no Google News