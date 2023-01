'Damar Hamlin apresenta sinais de melhora', informa comunicado de hospital

(via Agência Estado)

Um comunicado do hospital da Universidade de Cincinnati informou, nesta quarta-feira, que Damar Hamlin, jogador do Buffalo Bills, demonstrou sinais de melhora após a lesão que o levou a sofrer uma parada cardíaca ainda no primeiro quarto de partida no duelo contra o Cincinnati Bengals e Buffalo Bills, segunda-feira, pela temporada da NFL (Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos). O atleta precisou ser reanimado em campo e deu entrada no hospital em estado crítico.

Apesar da notícia renovadora, Hamlin, de 24 anos, permanece em estado crítico na unidade de terapia intensiva.

Uma nota dos Bills informou que o progresso foi "observado" na terça-feira e durante a noite, acrescentando: "Ele deve permanecer sob cuidados intensivos enquanto sua equipe de saúde continua monitorando e tratando".

Jordon Rooney, representante de marketing de Hamlin, demonstrou otimismo durante entrevista nesta quarta-feira à NFL Network. "No momento, as coisas estão caminhando para uma direção positiva. Acho que a reação foi o que os médicos queriam ver e viram. Não posso falar especificamente sobre isso. Mas as coisas estão caminhando na direção certa."

Os dirigentes da NFL disseram que considerariam todas as opções de agendamento quando começaram a decidir se completariam o jogo de segunda-feira, que foi interrompido após o incidente do primeiro quarto. A liga disse anteriormente que o jogo não seria retomado nesta semana.

Troy Vincent, vice-presidente executivo de operações de futebol da NFL, disse que suas conversas com o técnico dos Bills, Sean McDermott, e outros representantes da equipe se concentraram apenas no bem-estar do jogador, sem abordar se o jogo de domingo dos Bills contra o New England Patriots, em Orchard Park, N.Y., será jogado conforme programado.

"Não tivemos essa discussão", disse Vincent em uma videoconferência com repórteres. "Nós estamos constantemente conversando com os clubes e, em particular, com os Bills. É realmente importante que apenas mantenhamos o pulso do treinador e dos jogadores e não fiquemos na frente disso. E vamos permitir que Sean, sua equipe e os jogadores, que são os mais importantes aqui, para nos orientar se tivermos que tomar essa decisão coletivamente com o clube."

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse a repórteres na quarta-feira que conversou com os pais de Hamlin, que estavam com o filho no hospital, sem dar detalhes da conversa.

Tio de Hamlin, Dorrian Glenn, disse durante uma entrevista nesta terça-feira à CNN que Hamlin foi ressuscitado no campo e novamente no hospital. "Ele foi ressuscitado apenas uma vez", disse Rooney. "Não há clareza neste momento em termos de quanto tempo as coisas vão durar, quanto tempo vai levar, para onde as coisas vão. Então, para o família, é apenas uma questão de ver mais sinais positivos e, com sorte, continuar construindo isso."

Allen Sills, diretor médico da NFL, disse que os cuidados prestados a Hamlin em campo na segunda-feira o mantiveram vivo. "Certamente não é exagero dizer que a habilidade e a resposta imediata de todos esses cuidadores talentosos impediram um resultado muito trágico naquele momento."