Dallas se garante nos playoffs e deixa os Lakers bem perto da repescagem da NBA

A primeira fase da NBA termina neste domingo e o atual campeão Los Angeles Lakers, do astro LeBron James, está muito ameaçado de disputar a repescagem. O Dallas Mavericks ganhou nesta sexta-feira do Toronto Raptors, por 114 a 110, e garantiu a quinta vaga da Conferência Oeste. O sexto classificado sai entre Portland e os Lakers, que estão em desvantagem.

Principal jogador dos Mavericks, Luka Doncic foi o comandante da classificação do Dallas, anotando um triple-double contra os Raptors. O esloveno fez 20 pontos, deu 11 assistências e pegou 10 rebotes. Kristaps Porzingis também deu enorme colaboração para a confirmação da vaga, com 21 pontos e 10 rebotes. O cestinha do confronto foi Jalen Harris, do Toronto, com 31 pontos.

Com o 42° triunfo em 71 jogos, o Dallas Mavericks até pode terminar com campanha idêntica dos Lakers, mas no critério de desempate leva a melhor, pois fez 2 a 1 no confronto direto. Tal critério, por sinal, é que pode garantir o Portland na sexta posição em briga direta com o atual campeão.

O Trail Blazers joga no domingo, diante do Denver Nuggets, e avança em caso de vitória, jogando os Lakers para o play-in. O time de LeBron James precisa ganhar de Indiana Pacers e New Orleans Pelicans e ainda contar com ajuda do Denver diante do Portland.

Uma coisa é certa: o Los Angeles Clippers não está disposto a fazer o clássico da cidade logo de cara nos playoffs e está "abrindo mão" de terminar em terceiro na conferência. Ficou evidente na derrota por 122 a 115 para o Houston Rockets. O time diminuiu o ritmo na reta final e descansou os titulares para evitar um possível confronto caso os Lakers consigam o sexto lugar.

Os Clippers somam as mesmas 47 vitórias do Denver, mas também são superados no confronto, ficando em quarto e hoje sendo o adversário dos Mavericks. Ambos ainda jogam uma vez na primeira fase. De olho em qual posição os Lakers terminarão.

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Washington Wizards 120 x 105 Cleveland Cavaliers

Detroit Pistons 91 x 104 Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder 93 x 109 Utah Jazz

Philadelphia 76ers 122 x 97 Orlando Magic

Dallas Mavericks 114 x 110 Toronto Raptors

Houston Rockets 122 x 115 Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies 107 x 106 Sacramento Kings

Golden State Warriors 125 x 122 New Orleans Pelicans

Confira a rodada de sábado da NBA:

Brooklyn Nets x Chicago Bulls

New York Knicks x Charlotte Hornets

Indiana Pacers x Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves x Boston Celtics

San Antonio Spurs x Phoenix Suns

Milwaukee Bucks x Miami Heat