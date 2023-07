Dal Zotto quer Brasil mais resistente à pressão para evitar frustração no Pré-Olímpico de vôlei

A eliminação do Brasil nas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei, com derrota por 3 a 0 para a Polônia, foi bastante lamentada pelo treinador Renan Dal Zotto, mas ele espera que a atuação ruim sirva de lição. Sob o comando de uma equipe em reformulação, prestes a disputar o Pré-Olímpico, ente setembro e outubro, o técnico destaca a necessidade de tempo para acostumar os mais jovens à pressão e se equiparar às principais seleções do mundo, como a própria Polônia.

"Há várias equipes jogando neste padrão. Nós precisamos de todos na melhor condição possível e de um pouco de tempo para a garotada pegar ritmo de jogo, pegar experiência, jogar dentro de um ginásio como este não é fácil", disse o treinador brasileiro após a derrota.

"Não é fácil. Muita gente às vezes fala: 'bota um garoto ali, outro aqui'. Eles estão vivenciando, é muita pressão, mas os garotos estão suportando bem. Eles precisam passar por isso, faz parte do processo de construção dos mais jovens. Vários daqui ainda vão ter longevidade grande na seleção brasileira", completou.

Como jogou na cidade polonesa de Gdansk, o Brasil teve de lidar com um ambiente de muita pressão vinda das arquibancadas, e até jogadores mais experientes demonstraram nervosismo. É o caso de Bruninho, que se irritou muito no último ponto polonês do primeiro set, bastante contestado pelos brasileiros mesmo após dois desafios.

"Na bola do primeiro set, o Alan disse que não pegou nele, e ali a coisa talvez tenha desandado um pouco. Mas o time voltou para o jogo e conseguiu jogar de igual para igual no segundo set e no terceiro até certo ponto. Eles foram muito eficientes no saque, deixando a gente em dificuldade. Até o Pré-Olímpico teremos bastante tempo de trabalho", disse Bruninho.

Entre 30 de setembro e 8 de outubro, o Brasil será o anfitrião do Grupo A do Pré-Olímpico masculino, no Rio. As duas equipes mais bem colocadas de cada um dos três grupos se classificam para Paris-2024. As demais vagas serão definidas pelo ranking da FIVB após a fase preliminar da Liga das Nações de 2024. O grupo da seleção brasileira é formado por Itália, Irã, Cuba, Ucrânia, Cuba, Alemanha, República Checa e Catar.

"Temos que ter paciência, pensar, rever o jogo e continuar, continuar o processo que é importante. temos compromissos importantes agora no restante do ano. Os garotos tenho certeza que deixaram o máximo ali dentro", garante Dal Zotto.