Curry fatura estreante prêmio 'Magic Johnson' de MVP das finais do Oeste da NBA

Stephen Curry não saiu de quadra com apenas um troféu nas mãos, na madrugada desta sexta-feira. O astro do Golden State Warriors comemorou, além do título de campeão da Conferência Oeste da NBA, o troféu de MVP das finais do Oeste, entregue pela primeira vez. A honraria é uma homenagem a Magic Johnson.

Com mais uma grande atuação na série contra o Dallas Mavericks, Curry levantou o prêmio "Magic Johnson" de MVP das finais do Oeste, que passou a ser concedido nesta temporada. "Estou muito feliz", disse o jogador, ao receber o troféu, diante da festa da torcida dos Warriors, incluindo sua mulher e filhos nas arquibancadas do Chase Center.

A conquista aumenta a lista de troféus de Curry na NBA. Ele já foi eleito duas vezes o MVP da temporada. Em uma delas, foi o primeiro da história a ser escolhido de forma unânime. Também foi o jogador mais valioso do All-Star Game, além das três conquistas do título da NBA com os Warriors.

Curry agora tem mais duas conquistas no alvo. Ele busca o quarto título da NBA, na final contra Boston Celtics ou Miami Heat, e mais um troféu de MVP, das finais da competição.

O astro brilhou na vitória dos Warriors sobre os Mavericks na madrugada desta sexta-feira. Foram 15 pontos e nove assistências num jogo em que foi o maestro da equipe. Curry tem média de 23,4 pontos e 7,4 assistências por jogo na série final do Oeste, vencida pelos Warriors por 4 a 1.