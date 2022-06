Curry esquece números e celebra com Warriors: 'Nunca fui tão feliz sem bola de 3'

(via Agência Estado)

Stephen Curry não acertou nenhuma bola de três contra o Boston Celtics na noite de segunda-feira, situação que não ocorria desde 2018. Mesmo assim, o Golden State Warriors venceu o jogo 5 da final da NBA por 104 a 94 e agora está a uma vitória do título, já que colocou vantagem de 3 a 2 no placar da série. Por isso, o camisa 30 saiu radiante da quadra do Chase Center, em San Francisco.

"Acredito que jamais fui tão feliz depois de uma noite sem anotar cestas de três, sabendo o contexto do jogo", afirmou o armador após o duelo, satisfeito com a vitória. "Sim, quero acertar bolas e pontuar, mas o que importa é se vencemos ou não a partida, e dessa vez vencemos", completou.

Maior pontuador de bolas de três na história da NBA, Curry teve uma noite fora do comum na Califórnia e errou os nove arremessos feitos da linha de três pontos. A última vez em que não fez nenhuma cesta desse tipo foi na derrota por 134 a 111 para o Milwaukee Bucks, em novembro de 2018. "É claro que me incomoda como arremessador. Você quer causar impacto no jogo dessa maneira, mas, felizmente, isso não é a única coisa que faço em quadra", disse.

Depois da linha, também não teve tanto sucesso quanto costuma ter, pois terminou o jogo com apenas 16 pontos marcados. De qualquer forma, teve participação importante em outros momentos, contribuiu com oito assistências e protagonizou seis rebotes. O grande nome da partida foi Andrew Wiggins, autor de um double-double de 26 pontos e 13 rebotes.

Até a noite de segunda-feira, Curry acumulava 233 partidas seguidas na NBA marcando pelo menos uma cesta de três, em série iniciada após a derrota de 2018 para o Bucks. Além disso, acertou bolas de três em todos os outros 132 jogos de playoffs que disputou em sua vitoriosa carreira. "É muito simples, vou continuar a arremessar", destacou "Não tenho medo de chegar a zero. Respondi bem sempre que passei por jogos como esse."