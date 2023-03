Curry comanda e Warriors buscam virada incrível sobre Pelicans na NBA

(via Agência Estado)

Sob o comando de Stephen Curry, o Golden State Warriors está ressurgindo nesta reta final da temporada regular da NBA. Após um início de campeonato irregular, com atuações muito abaixo do esperado, o time de São Francisco reage em busca das primeiras posições da Conferência Oeste. Na noite desta terça-feira, o astro foi o destaque na grande virada sobre o New Orleans Pelicans: 120 a 109.

Em casa, os Warriors começaram mal e terminaram o primeiro tempo com 17 pontos de desvantagem no placar. Na retomada da partida, os Pelicans chegaram a exibir 20 de frente. Até que os anfitriões "acordaram" na partida. A reação foi puxada por Curry, responsável por 39 pontos, oito rebotes e oito assistências.

Jordan Poole mais uma vez saiu do banco de reservas para brilhar. Foram 21 pontos em 29 minutos em quadra. Klay Thompson contribuiu com 17, sendo cinco cestas de três pontos, ampliando seu recorde em apenas uma temporada para 278.

Pelos Pelicans, que vinham de cinco vitórias consecutivas, Brandon Ingram anotou 26 points, oito rebotes e sete assistências. Trey Murphy III contribuiu com 21 pontos e CJ McCollum marcou 15.

O 40º triunfo (são 37 derrotas), além de fazer os Warriors ganharem uma posição na tabela, devolveu o ânimo ao time, principalmente após a dura derrota para o Minnesota Timberwolves por apenas três pontos, no domingo. "Nós sofremos uma derrota de doer o coração numa noite destas. Tínhamos que reagir", disse o técnico Steve Kerr. "Nós precisávamos deste 'fogo'".

O resultado também ajudou os Warriors por ser confronto direto com os Pelicans. Agora o time de São Francisco ocupa o sexto lugar, dentro do limite da zona de classificação direta aos playoffs. Já os Pelicans estão em oitavo (38/38), buscando vaga no play-in, repescagem dos playoffs.

Em outro bom jogo da rodada, o Boston Celtics voltou a tropeçar ao ser batido pelo Washington Wizards por 130 a 111. Jayson Tatum marcou 28 pontos e nove rebotes, mas não contou com maior inspiração dos companheiros de time. Do outro lado, Kristaps Porzingis estava imparável, com 32 pontos, 13 rebotes e seis assistências. Deni Avdija também anotou um "double-double", com seus 25 pontos e 10 rebotes. E Monte Morris contribuiu com 19 pontos.

O tropeço manteve os Celtics mais distantes do Milwaukee Bucks, líder da Conferência Leste. O time de Boston soma 52/24, contra 54/21 do rival. Os Wizards figuram em 11º, ainda em busca da vaga no play-in, com 34/42.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Washington Wizards 130 x 111 Boston Celtics

Toronto Raptors 106 x 92 Miami Heat

Atlanta Hawks 120 x 118 Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies 113 x 108 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 134 x 137 Charlotte Hornets

Golden State Warriors 120 x 109 New Orleans Pelicans

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Philadelphia 76ers x Dallas Mavericks

Brooklyn Nets x Houston Rockets

New York Knicks x Miami Heat

Oklahoma City Thunder x Detroit Pistons

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

Chicago Bulls x Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs x Utah Jazz

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers x Sacramento Kings