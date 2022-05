Curry brilha no fim e Warriors superam Grizzlies de virada; Celtics vencem Bucks

Da Redação

Com um show de Stephen Curry nos segundos finais, o Golden State Warriors buscou uma improvável virada na noite desta segunda-feira e derrotou o Memphis Grizzlies por 101 a 98, em casa. O triunfo deixou os anfitriões com vantagem de 3 a 1 na série melhor de sete jogos das semifinais da Conferência Oeste. Também pelos playoffs da NBA, o Boston Celtics derrubou o Milwaukee Bucks por 116 a 108.

A vitória no jogo 4 deixou os Warriors perto da vaga na final da conferência. Para tanto, o time só precisa de mais um triunfo, que pode vir na quarta-feira, na casa dos Grizzlies. Se perder, a partida de número 6 da série será disputada na noite de sexta-feira, em São Francisco.

Para ficar tão perto do triunfo na série, os Warriors suaram na noite desta segunda. A equipe da casa começou atrás no placar e permaneceu assim até os 45 segundos finais do duelo, quando obteve a virada. Os Grizzlies chegaram a ostentar 12 pontos de vantagem no último quarto, mesmo com o desfalque de peso de Ja Morant, vetado a poucas horas do início do jogo, em razão de um problema no joelho.

Se Morant não pôde brilhar em quadra nesta noite, Curry fez a sua parte, pelos Warriors. Ele anotou 18 pontos no último quarto, sendo oito deles no último minuto, todos em lances livres. Foi o suficiente para buscar uma virada monumental para os anfitriões. O astro terminou a partida como cestinha do duelo, com 32 pontos, além de oito assistências e cinco rebotes.

Andrew Wiggins obteve um "double-double" de 17 pontos e 10 rebotes. Klay Thompson contribuiu com 14 pontos e sete rebotes, enquanto Jordan Poole anotou 14 pontos. Para efeito de comparação, os Warriors marcaram 39 pontos somente no último quarto, mais dos que os 38 pontos anotados ao longo de todo o primeiro tempo.

"Nada que nos abalasse, foi apenas uma questão de não deixar os três primeiros quartos influenciarem o fato de que ainda tínhamos uma chance de vencer o jogo. Tente os lances que você acha que pode fazer, jogue de forma agressiva, cuide da bola. Fizemos todas essas coisas", analisou Curry.

Pelos Grizzlies, Jaren Jackson Jr. foi o destaque, com 21 pontos e cinco rebotes. Tyus Jones anotou 19 pontos e Steven Adams obteve dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 10 pontos e 15 rebotes.

CELTICS EMPATAM SÉRIE

Em um dos duelos mais apertados destes playoffs da NBA, o Boston Celtics empatou com o Milwaukee Bucks em 2 a 2, após vencer os atuais campeões por 116 a 108, fora de casa. Jayson Tatum e Al Horford foram os nomes do jogo, com 30 pontos cada um. Tatum finalizou a noite com um "double-double" por ter anotado 13 rebotes, além de cinco assistências. Horford registrou mais oito rebotes.

A dupla ofuscou Giannis Antetokounmpo, cestinha do confronto, com 34 pontos, também com dois dígitos em dois fundamentos por ter registrado 18 rebotes. Brook Lopez e Jrue Holiday tentaram auxiliar o astro, com seus 17 e 16 pontos, respectivamente. Mas não puderam evitar a segunda derrota na série. O quinto jogo do confronto está marcado para a noite de quarta, em Boston.