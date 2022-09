Cúpula do Atlético-MG reúne elenco, apóia Zaracho e cobra reação no Brasileiro

(via Agência Estado)

A Cidade do Galo viveu um dia movimentado nesta quarta-feira. A diretoria do Atlético-MG se reuniu com os jogadores para tratar de alguns temas. Na pauta do encontro foram tratados assuntos como o mau momento do time, a abordagem dos torcedores ao meia Zaracho e ainda uma reação imediata no Campeonato Brasileiro. Pressionado pelos maus resultados, o técnico Cuca também esteve presente.

Após a reunião, Sérgio Coelho, presidente do clube, classificou a reunião como de alto nível. "Conversamos sobre o momento difícil que estamos atravessando e que precisamos mudar o nosso rumo até o fim do ano. Acho que levamos a mensagem correta para todos. Fizemos colocações, cobranças e reitero que estou feliz com tudo o que aconteceu hoje",a firmou o dirigente.

O diretor Rodrigo Caetano, o gerente de futebol Victor e o vice-presidente José Murilo Procópio marcaram presença na conversa.

O encontro serviu também para mostrar apoio ao argentino Zaracho, que na noite de terça-feira foi abordado por torcedores de uma organizada do Atlético-MG em um restaurante em Belo Horizonte.

Por meio das redes sociais, o time mineiro disse estar fechado com o jogador. O Atlético-MG reforçou seu apoio no episódio colocando o atleta como exemplo de determinação, dedicação e profissionalismo.

Durante o dia Zaracho contou ainda com apoio de diversos companheiros que manifestaram solidariedade por meio de postagens nas redes sociais.

O técnico Cuca também falou da reunião e aposta numa reviravolta nestas rodadas finais para que o clube encerre o ano de maneira digna. "Foi a primeira vez desde o ano passado que houve uma reunião de cobrança, confiança e união. Os diretores foram muito felizes quando falaram. Eles dão a melhor condição, a melhor estrutura dão os salários em dia e nós precisamos reagir dentro de um campeonato onde podemos acabar bem", afirmou o treinador.

Apesar do momento de tensão no clube, Cuca espera uma resposta dentro de campo para que o ambiente volte a ficar mais leve. "Não falamos só de problemas, mas de se entregar o algo mais que cada jogador tem. Isso tudo chegou numa hora boa para provar que nós podemos ser mais unidos do que somos", falou o técnico.

Comandante do time em 2021, ano considerado mágico para a história do clube, Cuca falou do histórico recente e também do que essa equipe já conseguiu até aqui. "O Atlético-MG venceu três títulos o ano passado e neste ano, ganhamos dois. O mesmo grupo que hoje está sendo cobrado é o mesmo que deu as maiores alegrias ano passado. Eles têm que entender que a vida nossa é assim", disse.

Desde que acertou a volta ao Atlético-MG em substituição a Antonio Mohamed, Cuca não conseguiu fazer o Atlético-MG decolar. Em dez jogos, foram apenas duas vitórias. Com 40 pontos, o time mineiro ocupa o sétimo lugar.

O próximo desafio no Nacional é justamente contra o Palmeiras, líder isolado do Campeonato, em jogo a ser disputado no Mineirão.