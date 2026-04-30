Cunningham vence duelo com Banchero e Pistons segue vivo ao bater o Orlando Magic nos playoffs

Em um jogo marcado pelo duelo particular entre Cade Cunningham e Paolo Banchero, o Detroit Pistons garantiu a sua sobrevivência nos playoffs na noite desta quarta-feira ao derrotar o Orlando Magic por 116 a 109 na Little Caesars Arena. O resultado positivo força o jogo 6 dos playoffs da NBA, mas a vantagem ainda é da franquia de Orlando que lidera o placar por 3 a 2.

Além de um confronto cercado por muita emoção, o que se viu em quadra foi uma disputa ferrenha entre os dois astros da partida. Ambos encerraram o embate com a mesma pontuação, 45 pontos, mas o Detroit levou a melhor ao liderar o marcador no final.

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Com sua melhor pontuação em playoffs, Cunningham festejou o resultado e deixou claro que o triunfo dá mostras que a sua equipe tem condições de se recuperar para avançar nesta série eliminatória. "Cavamos um buraco e agora é a hora de sair dele. Deixamos claro que isso é possível".

Cunningham estabeleceu um recorde de pontuação em um único jogo de playoffs para o Detroit, que permanecia intacto desde os 44 pontos de Dave Bing em 1968. Isiah Thomas se aproximou dessa marca com uma atuação de 43 pontos em 1988.

Pelo lado dos Magics, Banchero também marcou 45 pontos, sua melhor marca na carreira nos playoffs, mas errou 7 de 12 lances livres, e ficou a um ponto de igualar o recorde da franquia na pós-temporada, compartilhado por Tracy McGrady e Dwight Howard.

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Ele lamentou o revés e disse que a equipe precisa se recuperar rapidamente.

"Se tivéssemos acertado nossos lances livres, teríamos uma chance real de vencer o jogo. Perdemos por sete pontos e erramos 14 lances livres. Esse é o resultado do jogo."

As duas equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira em encontro válido pelo jogo 6 dos playoffs, na Flórida. Em caso de triunfo, o Orlando Magic avança na competição.

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CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA NA NBA

Detroit Pistons 116 x 109 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 125 x 120 Toronto Raptors

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Los Angeles Lakers 93 x 99 Houston Rockets

ACOMPANHE AS PARTIDAS DES QUINTA-FEIRA

Atlanta Hawks X NEW York Knicks

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Philadelphia 76ers x Boston Celtics

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets