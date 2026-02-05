Leia a última edição
Cuiabano desembarca no Rio para realizar exames e reforçar o Vasco na temporada 2026

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 05.02.2026, 12:25:00 Editado em 05.02.2026, 12:34:24
O lateral-esquerdo Cuiabano desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (05) para a realização de exames e assinatura de contrato com o Vasco. A equipe carioca registrou a chegada do defensor, que estava no Nottingham Forest, da Premier League.

Em entrevista a jornalistas que acompanharam o desembarque, o ex-jogador de Botafogo e Grêmio afirmou que está pronto para atuar no clube cruz-maltino. No futebol inglês desde dezembro do ano passado, ele não chegou a fazer nenhuma partida pelo time principal do Nottingham.

"Estou muito feliz de estar chegando no Vasco e estou apto sim (para jogar), tive dois jogos pelo sub-21 do Nottingham e estava treinando. Agora vou conversar com o professor Diniz para ver o que ele pensa e a decisão final é dele".

Aos 22 anos, o defensor confessou que tem expectativa de atuar no próximo ciclo da seleção brasileira. "Acredito que todo jogador tem esse sonho. Vamos trabalhar no dia a dia e ver se consigo meu espaço por lá", comentou.

Cuiabano deve assinar por empréstimo de uma temporada com o Vasco. No clube, ele terá a concorrência de Lucas Piton, então titular absoluto da equipe nos últimos anos, e o experiente Victor Luís.

