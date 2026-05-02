TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Cuiabá sai na frente, mas Criciúma reage e arranca empate nos acréscimos pela Série B

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 02.05.2026, 20:58:00 Editado em 02.05.2026, 21:08:12
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Cuiabá e Criciúma empataram por 1 a 1 neste sábado na Arena Pantanal, em confronto válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa abriu o placar com João Basso na etapa inicial, mas cedeu a igualdade nos acréscimos do segundo tempo com gol marcado por Cauê.

O resultado deixa o Criciúma com 11 pontos e coloca a equipe na briga na parte de cima da tabela de classificação do torneio. Já o Cuiabá soma oito pontos em sete rodadas disputadas até aqui pela competição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado em desafios fora de casa. O Criciúma viaja até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude, enquanto o Cuiabá vai a Minas Gerais para medir forças contra o Athletic-MG, buscando recuperação no campeonato.

O primeiro tempo foi marcado pelo domínio do Cuiabá, que soube explorar as jogadas aéreas para superar a defesa catarinense. O placar foi inaugurado aos 20 minutos, quando Pepê executou uma cobrança de escanteio precisa na área e o zagueiro João Basso subiu com liberdade para testar firme, balançando as redes pela primeira vez com a camisa do clube mato-grossense.

A vantagem permitiu ao time mandante controlar o ritmo, sustentado por boas intervenções defensivas e transições rápidas que exigiram defesas difíceis do goleiro Airton. O Criciúma manteve a posse de bola em grande parte do tempo, porém encontrou dificuldades para romper as linhas de marcação adversárias e transformar o volume de jogo em oportunidades concretas de finalização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na etapa final, o cenário se inverteu com o Criciúma lançando-se ao ataque e pressionando a saída de bola do Cuiabá, que recuou para sustentar o resultado. O goleiro Marcelo Carné virou peça fundamental para os donos da casa, realizando defesas importantes em chutes de média distância e cobranças de escanteio que levavam perigo constante.

A insistência dos visitantes foi premiada aos 46 minutos do segundo tempo em um lance de intensa disputa dentro da área. Após cobrança de escanteio de Otero e uma sequência de rebotes que incluiu uma defesa do goleiro e um corte em cima da linha, o atacante Cauê aproveitou a sobra e completou de cabeça para garantir o empate definitivo.

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CUIABÁ 1 X 1 CRICIÚMA

CUIABÁ - Marcelo Carné; João Basso, Calebe, Eric Melo (Luís Soares) e Raylan (Nino Paraíba); Raul, Pepê (Weverson) e Marlon; David Miguel, Eliel (Kauan Cristtyan) e Rodrigo Rodrigues (Vinícius Peixoto). Técnico: Eduardo Barros.

CRICIÚMA - Airton; Ruan Carvalho, Bruno Alves, Luciano Castán (Willean Lepo) e Marcinho (Cauê), Gui Lobo, Thiaguinho (Jhonata Robert) e Marcelo Hermes; Romarinho (Otero), Nicolas (Waguininho) e Fellipe Mateus (Jhonata Robert). Técnico: Eduardo Baptista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOLS - João Basso, aos 20 minutos do primeiro tempo e Cauê, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - David Miguel (CUI).

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Campeonato Brasileiro Criciúma Cuiabá Futebol
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV