Cuiabá passa fácil por reservas do Flamengo e começa a sonhar com G-4 do Brasileirão

Superior do início ao fim, o Cuiabá venceu os reservas do Flamengo na noite deste domingo, por 3 a 0, na Arena Pantanal, no Mato Grosso, pela 18ª rodada do Brasileirão. O time mato-grossense faz excelente campanha e deu mais uma passo para chegar ao G-4 - grupo de vaga à Libertadores de 2024.

continua após publicidade

Foi a quarta vitória consecutiva do Cuiabá, que assumiu o oitavo lugar, com 28 pontos. Três atrás do Palmeiras, quarto na classificação. Já o Flamengo perdeu a chance de diminuir a distância para o líder Botafogo, mas segue na vice-liderança, com 31.

A partida deste domingo também marcou o retorno de Pedro ao time titular do Flamengo. Ele se envolveu em confusão com preparador físico de Jorge Sampaoli, foi multado, punido ao ficar de fora de uma partida e voltou sem brilho, assim como a maioria dos seus companheiros.

continua após publicidade

Em campo, o Cuiabá aproveitou a falta de entrosamento dos reservas do Flamengo e tomou conta da partida. As principais jogadas saíram pelo lado esquerdo, como aos 34 minutos, quando Clayson encarou a marcação de Pablo, foi desarmado e Rikelme chutou forte para boa defesa de Matheus Cunha.

O Flamengo demorou a encaixar boa troca de passes e, quando isso aconteceu, quase abriu o placar. Aos 47, Ayrton Lucas desvia para Pedro e o centroavante, de bicicleta, manda pela linha de fundo. Gerson, que estava no meio do caminho, ainda tentou desviar para o gol, mas chegou atrasado.

No segundo tempo, o Cuiabá transformou a superioridade em gol. Logo aos 33 segundos, Ceppelini cruzou da esquerda, David Luiz desviou errado para trás e a bola caiu nos pés do lateral-direito Matheus Alexandre, que dominou e finalizou no canto superior de Matheus Cunha.

continua após publicidade

O gol animou o Cuiabá, que seguiu melhor em campo e pouco tempo depois ampliou. Aos oito, Clayson tabelou com Deyverson, invadiu a área, deixou David Luiz para trás e finalizou no contrapé de Matheus Cunha, abrindo ótima vantagem diante do adversário carioca.

Sampaoli buscou reverter a desvantagem com as entradas de Allan, Wesley e Bruno Henrique, mas o Cuiabá soube se defender e deu números finais aos 34 minutos. Wellington Silva fez boa jogada pela direita, invadiu a área e cruzou na medida para Deyverson completar para as redes.

Já nos acréscimos, aos 50, David Luiz lançou Pedro, que ficou cara a cara com o goleiro e desperdiçou grande chance. Na sobra, Victor Hugo tentou, mas foi bloqueado pelo zagueiro Alan Empereur, mantendo o placar de 3 a 0 até o final.

continua após publicidade

Pelo Brasileirão, o Cuiabá voltará a campo somente no dia 15, para visitar o Athletico-PR, às 20 horas, na Ligga Arena, em Curitiba. Já o Flamengo, no próximo domingo, receberá o São Paulo, às 18h30, no Maracanã, no Rio.

Antes disso, na quinta-feira, o Flamengo visitará o Olimpia-PAR, às 21 horas, no Paraguai, pelo confronto de volta das oitavas de final da Libertadores. No primeiro jogo, o time carioca venceu por 1 a 0 e por isso jogará por simples empate para garantir a classificação.

continua após publicidade

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ 3 X 0 FLAMENGO

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empreur e Rikelme (Uendel); Raniele (Filipe Augusto), Fernando Sobral e Ceppelini (Lucas Mineiro); Jonathan Cafu (Derik Lacerda), Deyverson e Clayson (Wellington Silva). Técnico: António Oliveira.

continua após publicidade

FLAMENGO - Matheus Cunha; Varela (Wesley), Pablo, David Luiz e Ayrton Lucas (Allan); Thiago Maia, Victor Hugo e Gerson (Igor Jesus); Everton Cebolinha (Bruno Henrique), Pedro e Luiz Araújo. Técnico: Jorge Sampaoli.

GOLS - Matheus Alexandre, aos 33 segundos, Clayson, aos 8, e Deyverson, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Raniele (Cuiabá).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 3.889.720,00.

PÚBLICO - 33.091 presentes.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).