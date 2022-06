Cuiabá fica no empate sem gols com o Ceará e não deixa a zona de rebaixamento

(via Agência Estado)

Em um duelo fraco tecnicamente, Cuiabá e Ceará ficaram no empate sem gols na noite deste sábado, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), na abertura da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time da casa não conseguiu deixar a zona de rebaixamento - está no 18º lugar, com 13 pontos. Já os visitantes empataram a terceira seguida e se encontram no meio da tabela de classificação, com 16 pontos.

A partida começou estudada na Arena Pantanal, tanto que poucas chances foram criadas no primeiro tempo. Aos nove minutos, Osorio recebeu de Felipe Marques e finalizou rasteiro rente a trave de João Ricardo. Já o Ceará praticamente não ameaçou o goleiro Walter.

No entanto, a melhor chance do primeiro tempo foi do Ceará. Aos 38 minutos, Bruno Pacheco arriscou de fora da área e a bola acertou a trave de Walter. Depois foi a vez de Fernando Sobral tentar, mas a bola saiu sem perigo pela linha de fundo.

A etapa final foi mais movimentada, tanto que o Ceará assustou com Erick antes mesmo do primeiro minuto. Depois disso, o Cuiabá controlou a posse da bola, mas pecou na hora de concluir as jogadas. Elton só não balançou as redes após passe de Rivas porque foi desarmado por Messias.

Nos minutos finais, o Cuiabá reclamou de pênalti após cruzamento para dentro da área, mas o árbitro nada marcou. Esse foi o último lance de emoção do jogo.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo (26), às 18 horas, pela 14ª rodada do Brasileirão. O Cuiabá visita o Goiás, no Hailé Pinheiro, em Goiânia, e o Ceará recebe o Atlético-GO na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 X 0 CEARÁ

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Marllon, Joaquim e Uendel; Camilo, Rafael Gava (Rivas) e Osorio (Rodriguinho); André Luis (Jonathan Cafu), André (Elton) e Felipe Marques (Valdivia). Técnico: António Oliveira.

CEARÁ - João Ricardo; Michel, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richardson (Gabriel Lacerda), Rodrigo Lindoso e Fernando Sobral (Geovane); Erick (Lima), Cléber (Matheus Peixoto) e Iury Castilho (Nino Paraíba). Técnico Marquinhos Santos.

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Cléber e Nino Paraíba (Ceará).

PÚBLICO - 7.512 pagantes.

RENDA - R$ 155.000,00.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).