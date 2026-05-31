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Cuiabá faz gols rápidos, vence após cinco jogos e freia sequência do CRB na Série B

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 31.05.2026, 23:02:00 Editado em 31.05.2026, 23:12:11
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Efetivo, o Cuiabá voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro ao fazer 2 a 0 no CRB na noite deste domingo. O time viu o adversário começar mais ofensivo, mas fez dois gols em um intervalo de apenas três minutos no primeiro tempo, com Vinícius Peixoto e Pepê. A partida, válida pela 11ª rodada, foi realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

O Cuiabá voltou a vencer após cinco jogos, já que vinha de quatro empates seguidos e derrota para o Náutico por 1 a 0. A única vitória anterior tinha sido em 19 de abril, quando fez 2 a 0 no Goiás, fora de casa. Esta foi, portanto, seu primeiro triunfo como mandante, chegando a 13 pontos, em 15º lugar.

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O CRB demorou para começar a vencer. Depois de dois empates e quatro derrotas, o time engatou quatro vitórias seguidas: América-MG (2 a 1), Operário-PR (3 x 0), Sport (2 a 1) e Ponte Preta (4 a 2). Mas agora volta a tropeçar e segue com 14 pontos, em 12º lugar.

Mesmo fora de casa, o CRB começou sem medo de finalizar. Primeiro com Douglas Baggio, para fora, e depois com Crystopher, de fora da área, e Mikael, de cabeça, ambas defendidas por Marcelo Carné. O Cuiabá respondeu com mais perigo quando Calebe ficou com rebote na área e exigiu grande defesa de Vitor Caetano.

No fim do primeiro tempo, o Cuiabá conseguiu fazer dois gols em apenas três minutos. Aos 34, Marlon cobrou falta, João Basso ajeitou e Vinícius Peixoto apareceu na pequena área para completar.

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Pouco depois, aos 37, o Cuiabá fez o segundo. Marlon roubou a bola no campo ofensivo, na esquerda, e tocou para Peixoto dentro da área. Ele chutou rasteiro e a bola desviou, perdendo a força. Mesmo assim, Victor Caetano espalmou bem nos pés de Pepê, que não desperdiçou.

O CRB promoveu mudanças no intervalo e voltou disposto a recuperar o resultado no segundo tempo. Crystopher invadiu a área e chutou cruzado, com perigo, mas para fora. Apesar disso, porém, não conseguiu criar mais chances perigosas. O Cuiabá, tranquilo com a vantagem, soube gastar o tempo e administrar bem o resultado.

O CRB é o primeiro a voltar a campo na 12ª rodada ao receber o São Bernardo no sábado, às 16h, no Rei Pelé, em Maceió (AL). Na terça-feira seguinte (9), às 19h, o Cuiabá estará em Campinas (SP) para enfrentar a Ponte Preta.

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FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 X 0 CRB

CUIABÁ - Marcelo Carné; Raylan (Gabriel Knesowitsch), João Basso, Alan Empereur (Vitor Mendes) e Marlon; Calebe, Raul, Pepê (Weverson) e David Miguel; Rodrigo Rodrigues (Victor Barbara) e Vinícius Peixoto (Asad). Técnico: Eduardo Barros.

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CRB - Vitor Caetano; Hereda, Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat (Danielzinho); De Lucca (Luiz Phellype), Crystopher e Pedro Castro; Thiaguinho (Vinícius Nunes), Mikael (Guilherme Kauan) e Douglas Baggio (Léo Campos). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Vinícius Peixoto, aos 33, e Pepê, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alan Empereur (Cuiabá). (CRB).

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PÚBLICO - 1.231 torcedores.

RENDA - R$ 15.360,00.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

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