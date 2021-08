Cuiabá empata com Bahia na Arena Pantanal e volta à zona de rebaixamento

Da Redação

Cuiabá e Bahia ficaram aquém do esperado neste sábado à noite na Arena Pantanal, ao empatarem por 1 a 1 pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do equilíbrio e da movimentação no primeiro tempo, praticamente não jogaram no segundo. O empate não foi bom para nenhum deles que continuam em posições ruins na tabela.

O Cuiabá, que não vence há três jogos, voltou para a zona de rebaixamento, em 17.º lugar, com 14 pontos. Ocupa o lugar que era do São Paulo, que chegou aos 15 pontos em 16.º após vencer o Athletico-PR, por 2 a 1, em Curitiba (PR). O Bahia agora está cinco jogos sem vencer, soma 18 pontos e ocupa a 10.ª posição.

Mais bem posicionado no meio-campo, o Bahia começou melhor e deu susto aos 14 minutos num chute de Rodriguinho, que desviou na defesa e ainda tocou na trave de Walter. Além disso, o visitante descia bem pelo lado direito, por onde saiu o gol aos 25 minutos. Nino Paraíba levantou no alto, Óscar Ruíz fez o trabalho de pivô e Rossi deu um passe por cobertura para Rodriguinho. O meia bateu de chapa, longe do goleiro Walter.

O técnico Jorginho Campos percebeu que seu time estava perdendo o meio-campo e fez uma mudança ainda aos 34 minutos, quando sacou o meia Camilo para a entrada do atacante Danilo Gomes. Dois minutos depois saiu o empate numa jogada individual de Pepê. Ele desceu em diagonal, passou por dois marcadores e, na gente da área, chutou no canto direito do goleiro Matheus Teixeira, que demorou para cair na bola.

O segundo tempo começou quente.Em apenas 30 segundos o Cuiabá fez outro gol,porém, anulado por impedimento de João Lucas. Mas foi uma bela troca de passes dos cuiabanos. A expectativa de que o jogo seria movimentado caiu logo por terra.

Os dois times diminuíram o ritmo, erraram muitos passes e deixaram o jogo truncado.

Aos 44 minutos, num contra-ataque, Felipe Marques foi expulso ao cometer falta para impedir o avanço de Maycon Douglas. O atacante baiano seguia sozinho em direção à grande área em boas condições de marcar. Aos 47, o Bahia ainda assustou num chute de longe de Rainele que quicou na frente de Walter e explodiu no peito do goleiro.

Os dois times vão jogar em casa, no próximo domingo, a partir das 18h15, pela 16.ª rodada. O Cuiabá vai receber o Athletico, enquanto o Bahia vai pegar em Salvador (BA) o Atlético-GO.

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ 1 x 1 BAHIA

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Uilliam Corrêa (Auremir), Camilo (Danilo Gomes), Rafael Gava (Osman) e Pepê; Jonathan Cafu (Felipe Marques) e Jenison (Elton). Técnico: Jorginho Campos.

BAHIA - Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Edson (Raniele), Daniel (Mycon Douglas) e Lucas Mugni; Rossi (Matheus Galdezani), Óscar Ruíz (Rodallega) e Rodriguinho (Gilberto). Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Rodriguinho, aos 25, e Pepê, aos 36 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Héber Roberto Lopes (SC).

CARTÕES AMARELOS - Paulão (Cuiabá); Rossi e Rodallega (Bahia).

CARTÃO VERMELHO - Felipe Marques (Cuiabá).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Arena Pantanal, Em Cuiabá (MT).