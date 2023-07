Cuiabá e Bahia empatam na Arena Pantanal e continuam próximos da zona de queda do Brasileiro

Com um gol para cada, o duelo com características de decisivo na luta contra a queda entre Cuiabá e Bahia acabou empatado por 1 a 1. Na tarde deste sábado, na Arena Pantanal, Deyverson abriu o placar para os donos da casa, mas Alan Empereur acabou marcando contra para os baianos. O duelo foi válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e manteve a dupla próxima à zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Cuiabá permanece mais bem colocado, se mantendo no 13º lugar, com 16 pontos, a cinco da zona de queda. Já o Bahia está mais abaixo, com 13, em 15º. O time nordestino pode entrar na zona de rebaixamento nesta rodada, caso Corinthians e Goiás vençam seus jogos.

No confronto direto, o Cuiabá aproveitou a frouxa marcação do Bahia para ter presença ofensiva. Os donos da casa chegavam com facilidade, principalmente pelos lados do campo. E não demorou para abrir o placar, aos 17 minutos. Jonathan Cafu recebeu na direita e foi atropelado por Chávez dentro da área. O árbitro anotou pênalti e, na cobrança, Deyverson deslocou o goleiro e anotou seu quinto gol no Brasileirão.

O Cuiabá seguia muito superior ao Bahia. Ceppelini por pouco não aumentou a vantagem, mas o chute passou por cima do travessão. Percebendo o time desorganizado, Renato Paiva substituiu ainda no primeiro tempo, com a entrada de Ademir e Ryan, se desfazendo do esquema de três zagueiros. Após a troca, o Bahia chegou ao ataque na reta final com Kayky e Mingotti, que pararam em Valter. Com mais equilíbrio a primeira etapa terminou com vantagem do Cuiabá.

Mantendo a mesma postura do fim da primeira etapa, o Bahia chegou rápido ao gol de empate. Após cruzamento de Ryan, a bola bateu no rosto de Alan Empereur e acabou enganando Walter, aos cinco minutos. O Cuiabá tentou uma reação imediata. Após boa jogada individual, Jonathan Cafu deixou o marcador no chão, porém na hora de chutar, pegou fraco na bola, ficando fácil para Marcos Felipe.

Com o empate, o equilíbrio deu a tônica no jogo. As duas equipes se revezaram no ataque, mas a pontaria e qualidade técnica demonstraram o motivo de Cuiabá e Bahia estarem brigando na parte inferior da tabela. Na reta final, o Cuiabá subiu as linhas. Empurrado pela torcida, o time esbarrou no ferrolho baiano. Sem grandes chances, o duelo dos desesperados terminou empatado e com um gosto amargo para ambos.

A dupla volta a campo no próximo domingo pela 15ª rodada. O Cuiabá visita o Fortaleza, às 16h, na Arena Castelão, na capital cearense. Já o Bahia atua às 18h30, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 1 BAHIA

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme (Uendel); Raniele, Denilson (Fernando Sobral) e Ceppelini; Jonathan Cafu (Emerson Ramon), Iury Castilho (Clayson) e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

BAHIA - Marcos Felipe; Kanu, Gabriel Xavier e Vitor Hugo (Ademir); André, Acevedo, Thaciano, Lucas Mugni (Rezende) e Jhoanner Chávez (Ryan); Kayky (Patrick Verhon) e Vinicius Mingotti (Everaldo). Técnico: Renato Paiva.

GOLS - Deyverson, aos 17 minutos do primeiro tempo; Alan Empereur (contra), aos 5 do segundo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - André, Acevedo e Gabriel Xavier (Bahia); Jonathan Cafu (Cuiabá).

RENDA - R$ 170.235,00.

PÚBLICO - 10.149 total.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).