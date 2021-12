Cuiabá anuncia a saída do técnico Jorginho: 'O contrato não será renovado'

Da Redação

Terminou nesta quinta-feira a passagem do técnico Jorginho pelo Cuiabá. Após garantir o time na Série A do Brasileirão, o treinador foi informado pela diretoria que seu contrato não será renovado para 2022. Ele sai com aproveitamento de 46,2%, pouco acima do que o América-MG precisou para se garantir na Copa Libertadores.

continua após publicidade .

A notícia pegou torcedores do time mato-grossense de surpresa, pois o trabalho do treinador foi considerado bom em sua primeira passagem pela Série A, apesar do 15° lugar na classificação final, com 47 pontos.

"O Cuiabá EC informa que não renovará o contrato do treinador Jorginho para a temporada 2022. O Cuiabá agradece pelos serviços de Jorginho no Campeonato Brasileiro deste ano e deseja sucesso no decorrer de sua carreira", informou o clube.

continua após publicidade .

Jorginho assumiu o Cuiabá na zona de rebaixamento do Brasileirão após somente quatro pontos somados em 21 possíveis e nenhuma vitória. De cara, segurou igualdade com o Red Bull Bragantino fora de casa. Foram oito pontos nos quatro primeiros jogos sob sua direção e significativa melhora.

Sob o comando de Jorginho foram 31 jogos disputados, com 10 vitórias, 13 empates e somente oito derrotas. Um bom aproveitamento de 46,2%. Oitavo colocado e dono da última vaga na Libertadores, o América-MG fechou a campanha com 45,6%. A diretoria promete anunciar um substituo o mais breve possível.