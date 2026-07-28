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Cucurella cumpre promessa do título e faz tatuagem com o rosto de Luís de La Fuente

Escrito por Lara Musa (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 13:22:00 Editado em 28.07.2026, 13:28:16
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"As promessas são cumpridas", está foi a legenda que acompanhou a publicação de Marc Cucurella, prestes a realizar o compromisso firmado em caso de título da Espanha na Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira, 28, o lateral-esquerdo campeão do mundo anunciou estar realizando a tatuagem com o rosto do técnico Luís de la Fuente.

O defensor prometeu a homenagem às vésperas do Mundial. Em entrevista ao programa El Partidazo de COPE, respondeu a questão sobre o que faria caso a seleção espanhola conquistasse o título.

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"Se ganharmos a Copa do Mundo farei uma tatuagem do rosto de Luís de la Fuente. Pequena, mas acho que é uma boa lembrança. Teríamos que pensar no local. Eu assinaria a tatuagem, depois teríamos que considerar o lugar e onde", disse o lateral.

A confirmação do local do desenho estava incerta. Mas horas depois da publicação afirmando estar no estúdio de tatuagem, o lateral mostrou o resultado com o rosto do treinador estampado na região posterior de seu braço, acima do cotovelo.

O reforço do Real Madrid ainda realizou outra promessa. Faltando dois dias para a final contra a Argentina, Cucurella afirmou que caso a Espanha levasse a taça ele se aposentaria da seleção.

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"Se ganharmos a Copa, ligo para o Luís (de la Fuente) no dia seguinte e digo para ele não contar mais comigo, que estou me aposentando da seleção. Com uma Eurocopa e uma Copa do Mundo, não posso fazer nada melhor", disse o jogador ao site espanhol Movistar.

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