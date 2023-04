Cuca vai processar pessoas que 'distorceram' fatos ligados a condenação por crime sexual

Ricardo Magatti (via Agência Estado)

Um dia após deixar o Corinthians, o técnico Cuca se reuniu com seu advogado, Daniel Leon Bialski, para orientá-lo a mover um processo contra as pessoas que, na avaliação do treinador, distorceram fatos ligados à sua condenação por envolvimento em crime sexual com uma menina de 13 anos, em Berna, na Suíça. O caso aconteceu em 1987 e o profissional, então jogador do Grêmio, foi condenado em 1989. O Estadão publicou um compilado sobre o episódio. Leia aqui.

A informação foi inicialmente divulgada pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo Estadão, que conversou rapidamente com o advogado de Cuca.

"Quem distorceu sabe que distorceu. Quem passou do limite sabe o que fez", afirmou o advogado do técnico, que também é representado pela advogada Ana Beatriz Saguas. "Essas pessoas vão ser responsabilizadas na esfera civil e na criminal", completou Bialski.

São ao menos cinco pessoas que estão na mira do ex-treinador do Corinthians. O advogado recusou citar nomes. Revelou apenas que entre os alvos estão jornalistas. "Serão processados todos que de forma criminosa distorceram a verdade, o caluniaram e difamaram".

Cuca afirmou, em comunicado oficial, antes de sua segunda e última partida à frente do Corinthians, que só se pronunciaria por meio de seus advogados. Depois de ver a equipe derrotar o Remo nos pênaltis e avançar às oitavas da Copa do Brasil, o técnico fez um breve pronunciamento, sem abrir para perguntas de jornalistas, para comunicar sua saída do clube. Foram seis dias entre o anúncio de que substituiria Fernando Lázaro e o fim de sua curta passagem.

Na entrevista coletiva, argumentou que decidiu atender aos pedidos de sua família para pedir demissão, facilitada pela ausência de uma multa rescisória em seu contrato. "Não era o que queria, foi um pedido de minha família. Amanhã (nesta quinta), estarei em casa, vou cuidar de vocês", disse o paranaense.

Ele declarou ter vivido um "pesadelo" em poucos dias no comando do Corinthians pois enfrentou uma onda de protestos contra ele em razão da condenação no escândalo de Berna.

"Foi quase um massacre", definiu. "Eu estava muito concentrado para esta decisão. Os jogadores me emocionaram, os jogadores sentiram o que estava passando. Não quero ser vítima de nada, mas foi a pior coisa que se pode passar. Não esperava esta avalanche, coisas passadas há muito tempo, fui julgado e punido pela internet".

O treinador, de 59 anos, havia falado pouco sobre o caso antes de assumir o Corinthians e, então, o episódio ser reavivado com os protesto e manifestações em série, incluindo do elenco feminino do Corinthians e Adilson Monteiro Alves, pai de Duílio Monteiro Alves, presidente do clube.

O QUE JÁ DISSE CUCA SOBRE O

Em sua coletiva de apresentação no Corinthians, Cuca declarou ser "totalmente inocente" e disse ter "vaga lembrança" do episódio. "Eu estava no Grêmio há uns 20 dias. Tenho vaga lembrança de tudo que aconteceu. Na lembrança que tenho, tinha 23 anos, íamos jogar uma partida e pouco antes subiu uma menina para o quarto. O quarto em que eu estava com mais três jogadores era duplo, tinha duas camas. Essa foi minha participação nesse caso", declarou o treinador.