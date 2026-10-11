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Cuca lamenta virada sofrida pelo Santos nos acréscimos: 'Falhamos geral'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A vitória que parecia próxima se transformou em derrota e deixou Cuca diante de erros que ele atribuiu ao conjunto da equipe. Após o Santos abrir o placar com Gabigol e sofrer a virada por 2 a 1 para o Atlético-MG nos minutos finais, neste domingo, na Arena MRV, o treinador reconheceu os problemas que comprometeram o resultado. "Falhamos geral", afirmou na entrevista coletiva.

Cuca apontou dificuldades desde o escanteio que originou o empate de Vitor Hugo até o cruzamento que terminou na bicicleta de Borbas. Na avaliação do técnico, o Santos tinha condições de proteger a vantagem, mas não conseguiu controlar o desfecho. A derrota encerrou a invencibilidade de oito partidas no Brasileirão e a sequência de cinco vitórias como visitante, mantendo os santistas com 42 pontos, cinco atrás dos mineiros.

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Mesmo ao analisar a atuação de Diógenes, o treinador rejeitou a escolha de um responsável isolado. "Prefiro que questionem meu trabalho do que o do jogador", disse. Cuca pretende conversar com o goleiro e com o preparador para compreender sua reação no lance do empate. Também lembrou a contribuição do atleta nas partidas contra Flamengo e São Paulo e defendeu equilíbrio na avaliação do elenco.

O comandante reconheceu que o Atlético foi superior em parte do confronto e explicou que buscou mais velocidade ao colocar Rony. A movimentação do atacante ajudou a equipe a avançar, mas a execução dos passes finais desagradou ao treinador. Coutinho, por sua vez, participou diretamente do gol ao servir Gabigol. Para Cuca, a frustração precisa ser administrada sem apagar o desempenho dos jogadores que sustentaram a recuperação santista nas rodadas anteriores.

Cuca também criticou provocações que, em sua avaliação, ultrapassaram a rivalidade esportiva. "Quando você atinge uma instituição, é diferente de você provocar um jogador", afirmou. Sem identificar o alvo da cobrança, alertou para o risco de atitudes dos atletas incentivarem hostilidade e confrontos entre torcedores. "Não preciso falar quem foi, que apenas reflita, e que ele sirva de exemplo para não repetir mais", completou.

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O Santos terá uma semana para trabalhar antes de enfrentar o Fluminense, no domingo (18), às 16h, no Maracanã. A missão será corrigir os erros e recuperar a equipe de outra decepção diante do Atlético, que já havia eliminado os santistas nas quartas de final da Sul-Americana, em setembro. A virada também manteve o tabu sem vencer o adversário como visitante desde julho de 2017.

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