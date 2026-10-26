Cuca indica substituto de Neymar para o clássico com o Palmeiras na quarta-feira

O técnico Cuca já intensificou o planejamento interno no CT Rei Pelé para definir a escalação do Santos de olho no clássico de altíssima exigência contra o Palmeiras, agendado para a próxima quarta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro.

Para o duelo, o comandante alvinegro terá que lidar com uma lista extensa de baixas por lesão, além da ausência sentida de Neymar, que cumpre suspensão automática após ter sido expulso na rodada passada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Logo após o empate por 1 a 1 diante do Bahia, o treinador santista antecipou que deverá alterar o perfil tático da equipe, adotando uma postura mais compacta e defensiva para encarar um dos principais postulantes ao título do Campeonato Brasileiro.

"Provavelmente, a gente volta com o Oliva, perdemos o Neymar. E aí volta a ser aquele time que vocês estão acostumados a ver", revelou o técnico, apontando o volante uruguaio como o principal candidato a ganhar vaga na engrenagem titular.

Caso a entrada de Oliva seja confirmada, a tendência é que Cuca adiante o posicionamento de Gabriel Bontempo para atuar na faixa de criação ao lado de Philippe Coutinho e Everton Cebolinha, encarregados de municiar o artilheiro Gabigol no comando do ataque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de ajustar o meio-campo, o departamento médico alvinegro segue como foco de atenção da comissão técnica. Cuca externou otimismo quanto à possibilidade de contar com o lateral-esquerdo Escobar, que está em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa. Por outro lado, o volante Willian Arão transita entre a fisioterapia e o gramado, mas sua presença no clássico ainda é tratada com cautela.

O grupo de desfalques prolongados continua formado por Gabriel Brazão, Vinicius Lira e Lucas Veríssimo, enquanto o meio-campista Arthur iniciou trabalhos leves com bola na última semana, mas a comissão técnica prefere preservar o atleta para evitar riscos de reidratação clínica do problema físico.

Apesar da necessidade momentânea de reforçar a contenção diante do rival alviverde, Cuca defendeu a filosofia de jogo propositiva que tem buscado implementar no time.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"É possível. O que eu falo para eles é: sempre que o treinador põe uma equipe ofensiva, ele precisa que os jogadores deem as mãos, corram uns pelos outros. Não precisa marcar, passa a linha da bola. Quando você tem uma qualidade igual eles têm, eles vão criar muitas chances. Hoje, com o campo daquele jeito, a gente chutou 26 bolas, uma dúzia no gol. Imagina com o campo seco, como estava bonito o jogo, como foi bonito lá contra o Fluminense. Sofremos um pouco até entender, mas quando passa a linha, joga em 20, 30 metros, fica bonito de ver o time jogar", argumentou o comandante santista.