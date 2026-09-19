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Cuca freia empolgação Santos por vaga na Libertadores: 'Não vamos criar ilusão'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A quarta vitória consecutiva do Santos no Campeonato Brasileiro colocou o time definitivamente em outro cenário na tabela. Depois do triunfo por 2 a 1 sobre o Remo, neste sábado, no Mangueirão, Cuca valorizou a recuperação construída nas últimas rodadas, mas evitou transformar a aproximação do G-6 em uma nova obrigação para o elenco.

O Santos chegou aos 38 pontos e assumiu a oitava colocação. A equipe está quatro pontos atrás do grupo dos seis primeiros e deixou para trás, ao menos por enquanto, a preocupação mais imediata com a zona de rebaixamento. Na avaliação de Cuca, a evolução fica evidente quando observados os últimos compromissos da equipe.

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"Nos últimos seis jogos do Campeonato Brasileiro nós vencemos cinco e empatamos um em casa, contra o Mirassol. É a quarta partida consecutiva que a gente vence fora de casa, foi Internacional, Corinthians, Vasco e hoje."

O treinador também destacou a transformação vivida pelo Santos na classificação. Há poucas rodadas, o clube estava muito mais próximo do Z-4 do que da zona de classificação para competições continentais.

"Não sei qual foi a última vez que o Santos venceu quatro partidas seguidas no Brasileirão, seguimos subindo na tabela, estamos a quatro pontos do G6. Há um tempo atrás, estávamos a um ponto da zona de rebaixamento. Eu valorizo todo esse trabalho que está sendo feito."

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A aproximação do G-6 naturalmente aumenta a expectativa por uma vaga na próxima Libertadores. Cuca, no entanto, procurou controlar o discurso. "Não vamos criar ilusão de buscar a Libertadores, a gente vai jogar jogo a jogo. Se ela vier, vai ser por mérito nosso ao natural, sem nos autopressionar, senão cria uma expectativa e ela não vem."

A vitória em Belém ocorreu poucos dias depois da eliminação diante do Atlético-MG nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Santos deixou a competição nos pênaltis depois de sofrer um gol já nos minutos finais do tempo regulamentar.

Cuca rejeitou a ideia de que a queda continental diminua o trabalho realizado pelo elenco durante a recuperação no Brasileiro. "Não é uma eliminação nos pênaltis, numa bola fortuita aos 47 minutos do segundo tempo, que vai tirar o crédito que eles têm, pelo menos comigo."

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Decisivo diante do Remo, Gabigol também recebeu elogios do treinador. O atacante participou diretamente dos dois gols: fez a tabela com Rony no primeiro e, aos 41 minutos da etapa final, marcou o gol que garantiu a vitória santista pouco depois do empate paraense.

"Gabriel é um jogador que flutua bastante, não é uma referência, um pivô, é inteligente, bastante técnico, busca atacar espaço, faz 1-2 muito bem, tem técnica refinada. Hoje foi o garçom, depois fez o gol que nos deu a vitória. Está vivendo um grande momento."

O Santos terá agora um intervalo até o próximo compromisso. A equipe volta a campo em 2 de outubro, contra o São Paulo, no MorumBis, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro. Cuca já terá uma baixa: Gabriel Bontempo, convocado para a seleção brasileira, não estará disponível.

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