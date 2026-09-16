Cuca é ríspido em explicações por queda do Santos e diz que fez o certo: 'Estava controlado'

O técnico Cuca estava bastante inconformado na coletiva após a eliminação do Santos na Copa Sul-Americana em queda nas penalidades diante do Atlético-MG - perdeu por 4 a 2 no tempo normal e por 3 a 1 nos tiros livres - e, confrontado por setoristas do clube, deu algumas respostas ríspidas e jamais aceitou ter suas decisões questionadas. Dizendo que "faria tudo de novo", tratou a queda como injusta. "Estava tudo controlado."

Depois de levar dois gols e reagir, ao buscar o 2 a 1, o time foi ao descanso com 3 a 1 contra. Gabigol ainda anotou o gol que garantia a vaga, mas sofrer o quarto nos acréscimos acabou levando a definição nas penalidades, na qual o goleiro Gabriel Bonfim brilhou ao defender três batidas.

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A coletiva começou com Cuca questionado sobre a não escalação do volante Arthur desde o início e rebateu o repórter, em sua primeira cutucada. "Há três dias ninguém fez essa pergunta do Arthur. Por que? Porque ganhamos. Ele não tem condição ainda de jogar mais de um tempo, e é muito mais importante no decorrer dos jogos", afirmou um irritado Cuca.

Ele seguiu na resposta falando sobre o confronto, no qual viu o resultado injusto. "Segundo: tomamos um gol no minuto 47 (o quarto), quase dentro da pequena área, e fica um sentimento muito ruim porque a gente estava com cinco jogadores bem posicionados e o Galo com três fez o gol. Se a gente toma o gol com uma troca por fazer e não coloca o terceiro zagueiro, vai se culpar porque não o fez. Fiz o que tive de fazer, infelizmente sai o gol aos 47 que nos elimina", disse. Na verdade, a disputa foi para as penalidades e ainda havia chances ao Santos.

O treinador, contudo, admitiu que os minutos iniciais não foram como o previsto na Arena MRV. "Começamos o jogo muito mal, sofremos com um minuto o gol, em bola mal dominada. Fred colocou para o Bernard e virou outro jogo. Foram 25 minutos para a gente entender o jogo. Depois, era para ir para o vestiário com 2 a 1 e tomamos mais um gol", lamentou.

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"A gente faz as mexidas, o time volta com personalidade, confiança, maturidade, envolve completamente o Galo, cria inúmeras oportunidades... O Atlético chutou cinco bolas e quatro foram gol. É lamentar, em um segundo tempo bom tomar gol quando está superbem montado, com Rodinei, três zagueiros e Escobar. Era uma jogada evitável e a gente acaba eliminado."

Povoar a área com três zagueiros foi outro questionamento que deixou Cuca irritado, além de pergunta sobre a saída de Oliva do time titular. "Essa primeira pergunta foi oportunista, mas respeito, futebol é assim", voltou a mostrar descontentamento o técnico. "Se a gente não toma o gol a pergunta não existiria, e o time estava bem posicionado", seguiu.

"Eles iam investir na bolas aéreas, estavam com dois jogadores de área. Eu tenho de defender e faria tudo de novo. Sobre Oliva, tomamos gol quando ele estava em campo. Não há nenhum responsável, jogador ou o treinador porque colocou um terceiro zagueiro. Eles não tiveram chance, qual teve? O jogo estava controlado."