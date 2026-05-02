Cuca diz que Santos tem de comemorar empate sem ter Neymar: 'Jogamos bem com ou sem ele'

Um empate com sabor de vitória. Foi dessa maneira que o técnico Cuca analisou o resultado final do clássico com o Palmeiras que terminou em 1 a 1 na noite deste sábado, no Allianz, pelo Brasileirão. Sem poder contar com o atacante Neymar, o treinador disse que o time vem mostrando evolução apesar dos seguidos tropeços.

"O time está jogando bem com ou sem ele porque temos feito bons jogos até nas derrotas. Fizemos um grande jogo e acho que o torcedor, em cima do que ele viu da equipe, com certeza deve ter ficado satisfeito, apesar da gente não ter ganho", afirmou.

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No encontro deste sábado, Neymar ficou de fora por causa do gramado sintético. Cuca, no entanto, teceu elogios ao piso do campo palmeirense. "Me surpreendeu, é muito bom. Tão ou mais macio do que qualquer gramado. Respeito quem não gosta, quem tem problema na articulação como Neymar tem no tornozelo, mas o campo está muito bom para se jogar. Não tem buraco", comentou.

Sobre o jogo, Cuca disse que o Santos cumpriu bem o seu papel no primeiro tempo, mas acabou não conseguindo segurar a vantagem no fim.

"Não tínhamos uma referência (na frente), então era correr o risco, tentar a aproximação usando jogadores leves e versáteis. Na etapa final, sentimos o desgaste, mas tivemos chances claras de gol. Tivemos oportunidades e não fizemos".

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Por fim, ele disse que, pela circunstância do duelo, o empate tem de ser festejado. "Tomamos um gol (nos acréscimos) e foi anulado. Temos que comemorar esse ponto pela partida que fizemos", declarou na entrevista coletiva.

ROLLHEISER VOLTA A MARCAR E LAMENTA EMPATE

Autor de três gols nos últimos três jogos pelo Santos, o argentino abriu o placar para o time da Baixada no duelo com o Palmeiras na noite deste sábado, mas lamentou o fato de o time não ter sustentado a vantagem para deixar o Allianz Parque com mais três pontos. Para ele, a equipe mostrou evolução diante de um dos grandes rivais do Campeonato Brasileiro.

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"Infelizmente não conseguimos ganhar. Faltou a última bola para matar a partida e definir o jogo para vencer (o clássico). Sabemos que enfrentamos um grande adversário, em um gramado difícil, mas sei que lutamos para competir", afirmou o jogador.

Em meio à campanha irregular que o Santos vem fazendo na temporada, o meio-campista vem sendo um dos destaques. No empate contra o Bahia, na última rodada, por exemplo, ele marcou duas vezes e por pouco o conjunto santista não retornou com a vitória. Sobre a atual fase, o jogador disse que o bom momento tem de ser aproveitado.

"Creio que é um pouco da confiança dos companheiros e do técnico e isso tem me ajudado. Sempre tendo dar o meu máximo para ajudar a equipe e os companheiros e estou feliz por estar conseguindo marcar os gols", afirmou Rollheiser.