Cuca celebra respiro no Brasileiro e mira virada contra Palmeiras: 'Vantagem de jogar em casa'

O técnico Cuca festejou o respiro que o Santos conseguiu com a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians neste domingo na Neo Química Arena pela 25ª rodada do Brasileirão e disse acreditar na reversão da difícil situação na Copa do Brasil. O Santos enfrenta o Palmeiras na quarta-feira, na Vila Belmiro, após levar 3 a 0 na partida de ida das quartas de final.

"Todo mundo sentiu o jogo de quarta e foi muito ruim", afirmou o técnico santista, relembrando o jogo no Nubank Parque. "Hoje, conseguimos reverter tudo isso dentro de campo. Vamos respirar. Adversários encostaram, mas a gente respirou para não ficar lá embaixo na zona de perigo como estávamos", completou ele, acrescentando que o Brasileiro é a prioridade do clube. Com o triunfo, o Santos chegou aos 29 pontos, abrindo distância da zona de rebaixamento.

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Cuca adotou um discurso otimista mesmo com a desvantagem diante do Palmeiras e disse que precisa avaliar o grupo fisicamente para escalar a equipe para o jogo de quarta. "Vamos descansar bem para ver quem está bem para definir o time. O Palmeiras tem vantagem enorme, mas temos vantagem de jogar em casa junto do nosso torcedor."

Assim como Neymar, que disse há "jogos que vão acontecer extraordinário", Cuca afirmou que "no futebol tudo pode acontecer". "Eles (os jogadores) podem reverter a situação."

Sobre o confronto com o Corinthians, o treinador se disse satisfeito com a forma como o time se comportou. "Muito feliz com a competitividade, a calma, a paciência e a resiliência. De uma forma geral, foi um grande jogo em uma atmosfera muito difícil, muito complicada."