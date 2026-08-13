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Cuca admite poupar jogadores no Equador e lamenta vantagem mínima do Santos: 'Podia ser maior'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Santos ganhou do Macará por 2 a 1 e vai jogar pelo empate no Equador para avançar às quartas da Copa Sul-Americana, na quinta-feira. Com dois confrontos diretos contra a queda no Brasileirão, o técnico Cuca admitiu que vai poupar jogadores no duelo de volta para evitar mais lesões no elenco após perder Gabriel Menino e Bontempo, machucados.

Sem admitir priorizar competições, Cuca guardará o que tem de melhor para os confrontos com Vasco, domingo, em São Januário, e Mirassol, na Vila Belmiro, dia 23. Desta maneira, não deve nem levar Neymar para Ambato buscando alívio também no Brasileirão, no qual é o 17º colocado.

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"Saímos muito felizes com o que a equipe produziu (nesta quinta), mas lamentamos sair atrás logo no início mais uma vez, tendo de remontar tudo", afirmou o treinador, satisfeito com o jogo diante do Macará e triste apenas pelo gol sofrido. "Tivemos aptidão maior que no último jogo (derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR), vencemos muitos duelos, em jogo muito físico, no qual perdemos dois jogadores. Remontamos o resultado e fomos absoluto na partida, contra um adversário que não havia perdido ainda na competição e tinha tomado só três gols", destacou.

O técnico ainda lembrou dos dois gols anulados de Gabigol para admitir que a vantagem é pequena e perigosa. "Dois gols impedidos no fio de cabelo, como costumamos falar, que poderiam ter dado um resultado ainda maior que nos daria uma tranquilidade. Agora temos altitude e uma viagem longa na próxima semana. De qualquer forma, a gente leva uma vantagem."

Definindo o duelo do Vasco como "muito decisivo", Cuca apostará na força do conjunto por vaga às quartas. "É praticamente obrigatório (poupar jogadores), senão a gente perde mais jogadores. Certamente a gente vai fazer isso, teremos nem 72 horas para jogar com o Vasco fora de casa, um jogo muito importante", admitiu.

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"Lá (no Equador) vai ser muito complicado também, mas estamos dentro (da disputa), e a vaga é importante para o profissional, para o clube... Se passa essa fase, já ficamos mais próximo da final, que é o objetivo de todo clube grande e não vamos abrir mão de competição nenhuma, mas serei responsável para não perder mais jogadores."

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