ESPORTES

Cruzeiro vira sobre o Bahia na Fonte Nova, embala no Brasileirão e se afasta do Z-4

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 09.05.2026, 23:18:00 Editado em 09.05.2026, 23:28:50
O Cruzeiro confirmou a boa fase e venceu o Bahia de virada por 2 a 1, neste sábado, na Arena Fonte Nova, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro buscou o resultado após sair atrás e garantiu mais três pontos importantes fora de casa.

Com a vitória, o time mineiro chega ao quarto triunfo nos últimos cinco jogos e sobe para a 10ª colocação, com 19 pontos, abrindo distância da zona de rebaixamento. Já o Bahia amplia a sequência negativa, tropeça pela quarta vez seguida e permanece com 22, perdendo força na parte de cima da tabela.

O primeiro tempo foi equilibrado e marcado por muitas faltas, com poucas chances claras. O Bahia conseguiu abrir o placar aos 26 minutos, quando Fabrício Bruno cometeu pênalti em William José. Na cobrança, Luciano Juba bateu com categoria e colocou os donos da casa em vantagem.

O Cruzeiro respondeu ainda antes do intervalo. Aos 40 minutos, em jogada bem trabalhada, Matheus Pereira acionou Villareal, que fez o pivô e serviu Kauã Moraes. O jovem atacante finalizou com precisão para deixar tudo igual.

Na etapa final, o jogo ficou mais aberto, com as duas equipes buscando o gol. Kaio Jorge levou perigo em cabeçada para fora, enquanto Ademir obrigou Otávio a fazer boa defesa.

Quando o empate parecia definido, o Cruzeiro encontrou o gol da virada. Aos 40 minutos, Kaique Kenji fez jogada individual pela direita, passou pela marcação e finalizou com categoria para decretar a vitória da Raposa.

Nos minutos finais, o Bahia tentou pressionar, mas não conseguiu evitar a derrota diante de sua torcida neste Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 2 CRUZEIRO

BAHIA - Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas (Michel Araújo) e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Sanabria (Ademir), Willian José (Everaldo) e Erick Pulga (Cristian Olivera). Técnico: Rogério Ceni.

CRUZEIRO - Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kauã Moraes (Villalba); Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva), Matheus Henrique (Kaique Kenji) e Matheus Pereira; Villareal (Kaio Jorge) e Sinisterra (Wanderson). Técnico: Artur Jorge.

GOLS - Luciano Juba, aos 26, e Kauã Moraes, aos 41 minutos do primeiro tempo. Kenji, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Everaldo e Santiago Mingo (Bahia); Fabrício Bruno, Kauã Moraes e Otávio (Cruzeiro)

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

RENDA - R$ 898.702,00

PÚBLICO - 30.423 torcedores

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

