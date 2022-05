Cruzeiro vence Grêmio em duelo de gigantes na Série B e festeja a vice-liderança

Da Redação

No duelo entre dois gigantes do futebol nacional, pela primeira vez dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro levou a melhor em cima do Grêmio ao vencer por 1 a 0, neste domingo à tarde, na Arena Independência. Após seis rodadas, o time mineiro tem os mesmos 13 pontos do Bahia, que lidera por ter melhor saldo de gols: 7 a 3. O tricolor gaúcho permanece com 10 pontos, em quarto lugar, portanto, dentro do G-4.

Este jogo era aguardado com grande expectativa porque juntos eles já conquistaram seis títulos brasileiros, 11 Copa do Brasil e cinco Libertadores da América, além do título mundial dos gaúchos. Em termos oficiais é o jogo de número 75 entre os dois rivais, com vantagem para o Cruzeiro com 31 vitórias, contra 24 do Grêmio e 20 empates.

Armado pelo técnico Paulo Pezzolano no esquema 3-5-2, o Cruzeiro liberou seus dois alas Geovane e Matheus Bidu para empurrar o Grêmio em seu campo defensivo. Esta movimentação deu certo, tanto que o técnico Roger Machado até tentou inverter seus ponteiros e, aos gritos, pedia para que eles marcassem os avanços dos alas mineiros.

Apesar do maior volume de jogo, o Cruzeiro criou poucas chances reais para marcar seu gol. Aos 24 minutos, Matheus Bidu cobrou falta sobre a barreira e o goleiro Brenno rebateu para o lado. Dois minutos depois, o mesmo Bidu recebeu passe de Eduardo Brock e cruzou rasteiro em direção à pequena área. Na disposição de cortar, Rodrigo Ferreira esticou o pé a desviou a bola contra suas próprias redes. Cruzeiro na frente: 1 a 0.

O Grêmio voltou para o segundo tempo com Gabriel Silva no lugar do volante Lucas Silva com o objetivo de sair um pouco mais. Aos 16 minutos, Elias Manoel bateu, a bola desviou em Oliveira e saiu para escanteio. Mas teria endereço certo: o gol.

Adaptados ao jogo físico da Série B, os dois times fizeram um jogo amarrado, de muita disposição e menos técnica. Mesmo perdendo, Roger Machado só soltou o Grêmio aos 32 minutos, quando entraram Campaz e Ricardinho, deixando seu time mais ofensivo. Como num movimento de xadrez, Pezzolano tirou Bidu para a entrada de Rafael Santos, de características mais defensivas e renovou o fôlego no ataque do Cruzeiro com a entrada de Waguininho no lugar de Edu, ídolo da torcida e que deixou o campo muito aplaudido.

Com o recuo dos mineiros, o Grêmio pressionou nos últimos minutos e só teve uma chance com Elkeson, numa virada que exigiu a melhor defesa de Rafael Cabral que caiu do lado direito e encaixou a bola aos 46 minutos.

Pela sétima rodada, o Cruzeiro vai até Recife para enfrentar o Grêmio no domingo (15), às 16h. Mas na terça-feira, em casa, vai receber o Remo pelo jogo de volta da terceira fase. Como perdeu no Pará por 2 a 1, o time mineiro precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga. Na segunda-feira (16), o Grêmio atuará diante do Ituano, em Itu, a partir das 20h. Como está eliminado da Copa do Brasil vai ter a semana toda livre, algo pouco comum para os grandes clubes brasileiros.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 0 GRÊMIO

CRUZEIRO - Rafael Cabral; Zé Ivaldo (Wagner Leonardo), Oliveira e Eduardo Brock; Geovane (Rômulo), Willian Oliveira, Neto Moura e Matheus Bidu (Rafael Santos); Jajá, Edu (Waguininho) e Luvannor (Miticov). Técnico: Paulo Pezzolano.

GRÊMIO - Brenno; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello (Campaz) e Lucas Silva (Gabriel Silva); Elias Manoel (Janderson), Diego Souza (Elkesen) e Biel (Ricardinho). Técnico: Roger Machado.

GOL Rodrigo Ferreira, contra, aos 26 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS Zé Ivaldo e Geovane (Cruzeiro). Lucas Silva (Grêmio).

RENDA E PÚBLICO Não disponíveis.

LOCAL Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).