Cruzeiro vence Athletic e mantém tranquilidade no início do Campeonato Mineiro

O início da trajetória do Cruzeiro como clube-empresa segue sem percalços dentro de campo. Após estreia no Campeonato Mineiro com vitória por 3 a 0 sobre a URT, o time administrado por Ronaldo Fenômeno venceu de maneira menos expressiva neste domingo, quando derrotou o Athletic Club por 1 a 0, em São João del Rei, para manter a invencibilidade no estadual.

Com seis pontos, o time cruzeirense está na liderança do Mineiro, mas ainda pode ser ultrapassado no saldo de gols, dependendo dos outros resultados da rodada. Já o Athletic, o derrotado desta manhã, conheceu o primeiro revés após vencer o Uberlândia na estreia.

O Cruzeiro entrou em campo com novidades. O goleiro Rafael Cabral e o zagueiro Sidnei fizeram o primeiro jogo pelo clube, já escalados como titulares, enquanto o volante Lucas Ventura, no time desde o ano passado, ganhou a primeira chance entre os 11 iniciais com o técnico Paulo Pezzolano.

As principais apostas do time cruzeirense para tirar o zero do placar eram jogadas aéreas e finalizações de fora da área, que renderam algum perigo em momentos específicos. Do outro lado, o Athletic soube impor seu jogo, com jogadas de velocidade, porém sem eficiência na hora da conclusão.

Após o primeiro tempo zerado, a etapa inicial começou com bola na rede. Com apenas dois minutos de bola rolando, Bruno José se lançou para frente e conseguiu alcançar a bola e colocá-la na rede depois de um cruzamento rasteiro de Rafael Santos.

O jogo ficou movimentado com a tentativa de reação do Athletic e os dois times criaram chances. Tanto o goleiro da casa, Pedrão, quanto Rafael Cabral foram acionados em lances de perigo e conseguiram defender. Sem energia para pressionar até o final, o time de São João del Rei terminou derrotado.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira. O Cruzeiro recebe o América no Mineirão, a partir das 21h30, enquanto o Athletic visita o Pouso Alegre no Manduzão, em duelo marcado para as 19h30.