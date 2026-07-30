Cruzeiro se reabilita, bate Coritiba e se aproxima da zona da Libertadores do Brasileirão

Se reabilitando após derrota para o Botafogo em casa na última rodada, o Cruzeiro voltou a se aproximar do pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. Encerrando a primeira parte da 21ª rodada, o time mineiro foi até o Estádio Couto Pereira e superou o Coritiba pelo placar de 1 a 0, nesta quinta-feira. Matheus Pereira foi o autor do único gol da partida.

O resultado recoloca o Cruzeiro próximo a zona de Libertadores, em sétimo lugar, com 30 pontos, dois a menos que o Bahia, que fecha o tradicional G-5. Já o Coritiba segue mal como mandante, seguindo na zona intermediária da tabela, com 27 pontos, na 11ª colocação.

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A 21ª rodada teve quatro jogos adiados, devido à participação de Santos, Red Bull Bragantino, Vasco e Grêmio nos playoffs da Copa Sul-Americana. As datas dos confrontos destes times ainda serão divulgadas pela CBF.

O Cruzeiro agora foca na Copa do Brasil, competição na qual no domingo, às 18h30, tem o jogo de ida das oitavas de final diante da Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Já o Coritiba volta a campo somente no outro fim de semana, quando encara também a Chapecoense, porém pela sequência do Campeonato Brasileiro, ainda no Couto Pereira.

A primeira etapa foi marcada por muita disputa e um equilíbrio no meio de campo. O Cruzeiro tinha uma leve superioridade na posse de bola e levava a melhor nas divididas no meio de campo e ligando rapidamente o trio ofensivo. Enquanto o Coritiba foi mais cauteloso, focando em se defender, explorou mais os contra-ataques, principalmente pelas laterais,

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O duelo seguiu bem movimentado, com o time mineiro tendo um bom volume no campo de ataque, com finalizações de longa e média distância. A melhor delas veio com Arroyo, parando em boa intervenção do goleiro Pedro Morisco. Do outro lado, os paranaenses alçaram muitas bolas na área, mas teve dificuldade de concluir, pecando na pontaria.

A volta do intervalo manteve o mesmo ritmo. Pisando na área, William aproveitou o rebote e Morisco novamente fez boa defesa. Na sequência, em novo rebote do goleiro, Felipe Morais perdeu o gol na pequena área. De tanto insistir, o volume enfim se traduziu em gol. Aos 20 minutos, Gerson cruzou à meia altura e Matheus Pereira apareceu de surpresa na área para bater de primeira e mandar para o fundo das redes.

Após o gol, o Coritiba passou a acelerar as jogadas, porém com dificuldade para passar pela defesa mineira. Para frear a blitz adversária, o Cruzeiro buscou valorizar a posse de bola e explorar os contra-ataques. Bruno Rodrigues avançou e serviu Matheus Pereira, que teve o chute bloqueado na hora certa por Jacy. Na reta final, o time mineiro defendeu seu resultado e ditou o ritmo até o apito final.

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FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 1 CRUZEIRO

CORITIBA - Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Thiago Santos (Vitor Tissi), Sebastián Gómez (Ocampo) e Josué; Pedro Rocha (Rodrigo Rodrigues), Breno Lopes (Keno) e Lucas Ronier. Técnico: Fernando Seabra.

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CRUZEIRO - Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas (Villalba); Lucas Romero, Gerson (Matheus Henrique) e Matheus Pereira; Felipe Morais (Kaique Kenji), Kaio Jorge (Bruno Rodrigues) e Arroyo (Marquinhos). Técnico: Artur Jorge.

GOL - Matheus Pereira, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner Nascimento Magalhães (RJ).

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CARTÕES AMARELOS - Thiago Santos e Matheus Henrique.

RENDA - R$ 597.142,00.

PÚBLICO - 18.129 torcedores.

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LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).